В Алтайском крае из-за падения бюджетных доходов и растущего долга по оплате коммунальных услуг подготовка к предстоящему отопительному сезону будет непростой. В апреле платежи за услуги ЖКХ в регионе сократились в среднем на десять процентов, а в некоторых муниципалитетах - почти наполовину. Малая энергетика и так терпит убытки, и недофинансирование отрасли создает дополнительные риски.

В этом году на подготовку к новому отопительному сезону в крае планировали направить около 1,5 миллиарда рублей. Но из-за падения доходов консолидированного бюджета, которые, по предварительным оценкам, уже сократились на восемнадцать миллиардов рублей, финансирование могут урезать. Также есть риск, что не все проекты строительства и реконструкции объектов коммунальной сферы, которые были запланированы в краевой инвестиционной программе на этот год, будут реализованы.

- Ни расходную часть бюджета, ни адресную инвестиционную программу еще не пересматривали, поэтому точные объемы финансирования пока неизвестны, - пояснил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - Но даже если будет сокращение, все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону должны быть проведены. Кроме того, из-за отмены пени и штрафов по долгам за услуги ЖКХ в режиме самоизоляции многие жители края решили, что можно вообще не оплачивать "коммуналку". В результате выручка у предприятий отрасли в апреле снизилась на десять процентов, что создает дополнительные трудности при подготовке к зиме. Если такая тенденция сохранится, нам придется оказывать дополнительную помощь муниципалитетам - финансами и резервным углем.

Пока, по оценке министра, падение собираемости платежей не такое значительное, чтобы бить тревогу. Правда, есть отдельные муниципалитеты, где ситуация уже критичная: например, в Белокурихе, где из-за остановки работы санаториев - основных потребителей коммунальных услуг - выручка предприятий ЖКХ сократилась в два раза. Им уж точно придется помогать средствами краевого бюджета.

В прошлом году в Алтайском крае создали прецедент: почти все города и районы вовремя подготовили к отопительному сезону. 94 процента муниципалитетов получили паспорта готовности - такого высокого показателя еще не было. Раньше регион традиционно заходил в зиму с отключенными за неоплату электроэнергии 400-500 муниципальными котельными, а в прошлом году к сентябрю почти все долги были погашены и котельные подключены.

- В результате мы достаточно спокойно прошли отопительный сезон, технологических сбоев было значительно меньше. Конечно, сказалась теплая зима, и оборудование работало в щадящем режиме, но и подготовка сыграла свою роль, - отметил Иван Гилев.

Удастся ли в этом году повторить рекорд по готовности муниципалитетов? Все будет зависеть от финансовых возможностей коммунальных предприятий и бюджетов. Отрасль многие годы страдает от недофинансирования, а в этом году ее сложное положение может усугубиться. Проблемы в первую очередь грозят Яровому, где из-за аварийного состояния ТЭЦ с ноября 2019 года действует режим ЧС. А также Алейску, Камню-на-Оби, Тальменскому, Первомайскому, Смоленскому и Михайловскому районам, которые и в прошлом году не сумели вовремя подготовиться к зиме.

Как отметили в краевом министерстве строительства и ЖКХ, в 2019-м в регионе удалось немного сократить убытки в сфере отопления - со 670 до 570 миллионов рублей. На 1 апреля 2020-го роста задолженности не зафиксировано: долги коммунальных предприятий за газ и уголь остались на уровне годичной давности - 335 миллионов и 970 миллионов рублей соответственно. А за электроэнергию даже несколько сократились - со 460 до 420 миллионов рублей.

Справка РГ

Котельным малой энергетики Алтайского края на сезон требуется около 660 тысяч тонн угля. Из них 150 тысяч - это "социальный" уголь, который муниципалитеты закупают при софинансировании из средств краевого бюджета и направляют на отопление социальных объектов. Кроме того, в регионе ежегодно создают резервный запас угля в объеме около 40 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций.