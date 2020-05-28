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28.05.2020 08:59
Проект: В регионах

Топливный дисбаланс

Чтобы поддержать экспорт кузбасского угля в западном направлении, железнодорожникам предлагают снизить тариф вдвое
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 114(8168)
Снизить не менее чем наполовину железнодорожный тариф на экспорт энергетического угля в западном направлении предложила правительству РФ рабочая группа Госсовета России по направлению "Энергетика".

На заседании обсуждалось положение, сложившееся в жизненно важной отрасли в условиях коронавируса. Риски, с которыми она столкнулась, возглавляющий рабочую группу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал беспрецедентными - из-за обвала спроса и мировых цен на основные энергоносители: газ, нефть и уголь. "Министерство проводит непрерывный мониторинг общей ситуации на энергетических рынках и финансово-экономического состояния энергетических компаний", - сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, потребление газа на внутреннем рынке, включая электроэнергетику и теплоснабжение, сократилось на десять процентов.

Фото: Евгений Курсков
Первый вице-премьер Андрей Белоусов спустился в шахту Кузбасса

Поставки угля внутри страны по сравнению с прошлым годом уменьшились на 9,4 процента, а за границу - на 9,1 процента, что повлекло за собой сокращение добычи (в среднем на 11,1 процента в сутки). Причем объемы экспорта падают именно на западном направлении, тогда как на восток уголь по-прежнему можно продать по более высоким ценам.

Надо сказать, что тенденция наметилась задолго до пандемии и обострения очередного мирового экономического кризиса. Еще в 2019 году рабочая группа по энергетике Госсовета начала "пробивать" тарифные преференции для угольщиков. В итоге сначала железнодорожники на 7,41 процента снизили тариф на перевозку энергетического угля в порты юга России, а затем предоставили скидку в 12,8 процента на доставку черного золота и в южные, и в северо-западные порты. Но сегодня этого грузоотправителям, увы, недостаточно.

"Только за апрель энергетический уголь упал в цене с 50 до 42 долларов за тонну, коксующийся - со 140 до 115 долларов. В результате отгрузка в западном направлении убыточна. Без поддержки государства ситуацию не исправить", - заявил Сергей Цивилев, подчеркнув, что для выхода на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо ускорить работу по развитию Восточного полигона РЖД.

В марте 2020-го первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов предложил законодательно предусмотреть особый правовой режим для модернизации БАМа и Транссиба. И уже в начале мая глава минтранса РФ Евгений Дитрих ходатайствовал о выделении на эти цели 30,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния не в 2021-м, а в 2020 году. В свою очередь железнодорожное ведомство согласовало гарантированную отгрузку на восток не менее 53 миллионов тонн кузбасского угля до конца года.

Правда, на днях глава компании Олег Белозеров сообщил о сокращении инвестиционной программы - 2020 на 200 миллиардов рублей - с 820 до 620. Однако, несмотря ни на что, рассмотрение инфраструктурных вопросов, связанных с Восточным полигоном, до лучших времен отложены не будут. Наоборот, железнодорожники намерены сконцентрировать усилия именно на этом направлении. Более того, по словам главы РЖД, ключевая задача сейчас - решение проблемы Кузбасса. И согласованные в марте объемы отгрузки угля в страны АТР остаются в повестке дня. Кроме того, добывающий регион получит более девяти миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию бюджетных потерь от коронавируса.

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области:

- Нам необходимо разработать меры государственной поддержки отрасли, направленные на обеспечение стабильной работы энергетических компаний в условиях коронавируса и при последующем выходе из него. Каждая не вывезенная из Кузбасса тонна угля - это удар по шахтерам, которые честно делают свою работу. Сформирована единая позиция правительства России, Кемеровской области, угольщиков по вопросу о необходимости максимально ускорить развитие инфраструктуры Восточного полигона. Но действия со стороны РЖД пока недостаточны.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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