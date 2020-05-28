Как повысить надежность и долговечность дорог в Сибири

Пандемия коронавируса не сорвала планов дорожного строительства и ремонта в Сибири. Более того, объемы работ в 2020 году значительно увеличатся. В том числе благодаря ранней и дружной весне.

Так, например, в Кемеровской области дорожникам предстоит сделать вдвое больше, чем в прошлом году. Строится свыше двадцати объектов, и сокращение транспортного потока на магистралях из-за действия особого режима дало возможность повысить темпы работ. К тому же, вопреки рекомендациям не вводить временные ограничения на движение больше-грузов по автодорогам регионального и местного значения, в семи регионах приняли такие решения. Цель все та же: обеспечить безопасность движения и сохранность дорожного покрытия в условиях больших перепадов температур. Особенно в тех городах, где нет объездных дорог, и весь проходящий транс-порт следует по центральным улицам.

В Кузбассе от транзитных потоков задыхаются Кемерово и Мариинск. При этом, в отличие от областного центра, дела с поддержанием и обновлением инфраструктурных объектов в старинном городе-музее обстоят хуже. Местные жители сравнивают езду по родному городу с преодолением полосы препятствий. Некоторые, устав ремонтировать разбитые машины, судятся с ответственными муниципальными службами. Еще в 2017 году по иску местного жителя мэрию обязали привести в порядок восемь аварийных участков дорог. Однако, как сообщили в суде, большая часть этих требований не выполнена по сей день, за что мэрию недавно оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей.

Асфальт на участках, которые фигурируют в упомянутом иске, кроме общественного и личного транспорта "бороздят" транзитные фуры. Так что ремонта "методом подсыпки песчано-гравийной смеси", который власти практикуют из-за вечного дефицита бюджетных средств, хватает ненадолго. Вся надежда - на завершение строительства дороги в обход города.

Между тем федеральная дорожная сеть СФО, в отличие от местной, финансируется из госказны стабильно.

- Уже много лет обязательным требованием к подрядным организациям, которые заняты ремонтом и содержанием этой сети, остается применение современных технологий, - отмечает начальник ФКУ "Сибуправтодор" Дмитрий Тулеев. - Наиболее продуктивно в этом отношении последнее десятилетие, когда мы начали применять устойчивые к износу щебеночно-мастичные асфальтобетонные, асфальтогранулобетонные и битумоминеральные смеси, технологии холодной и горячей регенерации, геосинтетические материалы.

Основная задача, которую сейчас решают специалисты, - увеличение межремонтных сроков. В первую очередь внимание уделяют расчету конструкций "дорожных одежд" и подбору марки битумного вяжущего - с учетом климатических условий и интенсивности движения на конкретных участках. В прошлом году для этого были внедрены методы проектирования составов асфальтобетонных смесей, согласно техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".

- В нынешнем году такие технологии применяются на всех наших объектах, включенных в программу ремонта. Считаем, что это позволило бы повысить и эффективность реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - уверен Дмитрий Тулеев. - И мы делаем все возможное для такого перехода, в частности, проводим обучающие семинары для дорожных организаций и региональных служб заказчика.

При этом почти треть из двух с лишним тысяч километров магистралей, находящихся сегодня в оперативном управлении "Сибуправтодора", составляют автодороги с цементобетонным покрытием и основанием. Для сравнения: в целом по России этот показатель не превышает 2,4 процента от общей протяженности трасс. Масштабные объекты с цементобетонным покрытием в СФО - строящийся Восточный обход Новосибирска протяженностью около 80 километров, реконструируемый тридцатикилометровый участок автодороги Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области.

По мнению Дмитрия Тулеева, скорее всего, в будущем, при постоянном увеличении интенсивности движения и весовых параметров автотранспорта, интерес к дорогам с цементобетонным покрытием будет расти. Однако процесс этот небыстрый. Конечно, за последние годы решены многие вопросы развития техники и технологии устройства твердого покрытия, его содержания и ремонта, выпуска и укладки смеси, подборов составов и повышения квалификации специалистов дорожных служб. Но при этом слишком уж велики затраты и потребность в опытных специалистах, технике и высокоточном лабораторном оборудовании, позволяющем контролировать качество образцов цементобетона.

В то же время проректор МАДИ по научной работе, доктор технических наук Виктор Ушаков полагает, что один из ключевых сдерживающих факторов в сфере проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания цементобетонных дорог - отсутствие в стране соответствующих нормативно-технических документов.

- Остается актуальной проблемой разработка и обновление федеральной сметно-нормативной базы, учитывающей использование новых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, а также современных строительных материалов, изделий конструкций, оборудования и машин, - отмечает профессор Ушаков, возглавляющий российскую Ассоциацию бетонных дорог. - Отсутствие расценок на работы и материалы вынуждает проектировщиков и сметчиков "терять" эти стоимости в сводном сметном расчете. И это становится существенным барьером для широкого применения цементобетона. Сегодня различные конструкции "дорожных одежд" рассматриваются по капитальным затратам, а не с учетом стоимости владения жизненным циклом. В результате применяется полотно с малыми межремонтными сроками службы и значительными затратами на эксплуатацию.