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28.05.2020 08:10
Проект: В регионах

В жанре новеллы

В регионах Сибири приняты дополнительные меры поддержки экономики
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск - Томск )
Российская газета - Экономика Сибири № 114(8168)
Так называемый третий пакет мер, предложенный правительством Новосибирской области, включает отсрочку уплаты платежей по налогу на имущество за первый и второй кварталы 2020 года для организаций из отраслей, признанных пострадавшими от пандемии.

Как уточнил губернатор региона Андрей Травников, такое право получат предприятия, сохранившие не менее девяноста процентов рабочих мест и заработной платы сотрудников. Этой мерой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, крупные деловые и торговые центры, объекты общепита, сферы услуг и ряд других налогоплательщиков.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Также послабления по уплате налогов и авансовых платежей получат владельцы недвижимости, которые пошли навстречу своим арендаторам и предоставили им отсрочки или снизили арендную плату.

В областном центре депутаты горсовета приняли пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, на эти цели из городской казны придется направить около 860 миллионов рублей.

- Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности, - пояс-нил мэр Анатолий Локоть.

Принятый документ предусматривает предоставление отсрочек по арендным платежам для субъектов МСБ. Предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в период пандемии, имеют право на полное освобождение от уплаты арендных платежей.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский уточнил, что в перечень получателей мер поддержки вошли категории, не учтенные в федеральных нормативных актах. Это нестационарные торговые и мобильные объекты, негосударственные образовательные учреждения.

В минэкономразвития региона сообщили, что на 19 мая этого года за господдержкой в условиях режима ограничений обратилось более 11,5 тысячи предпринимателей. По прогнозам, материальная и нематериальная помощь потребуется почти 200 тысячам человек, ведущим бизнес или работающим в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Фото: iStock
Самозанятые получили меры поддержки для малого бизнеса

- Новеллами господдержки в связи со сложившейся ситуацией стали дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета из страховых взносов при соблюдении определенных условий для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан, - отметил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Системообразующим организациям региона могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму до трех миллиардов рублей. Одобрено 1 126 обращений предпринимателей, связанных с реструктуризацией кредитов, и 357 обращений по вопросу предоставления беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы.

А как у соседей?

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции.

На первом этапе на эти цели будет выделено 60 миллионов рублей. Получателями компенсации могут стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена.

Кроме того, томские предприниматели получили почти 193 миллиона рублей безвозмездных субсидий на поддержку бизнеса. Всего с начала мая в налоговые органы поступило около пяти тысяч заявлений на получение субсидий из средств федерального бюджета.

Фото: iStock
Как помогают деньгами малому и большому бизнесу

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко предложил расширить пакет мер поддержки бизнеса, часть инициатив подготовлена по поручению главы региона. Так, речь идет о том, чтобы предприятия из регионального перечня системообразующих пользовались теми же льготами, что и предприятия из федерального списка. Это позволит 240 томским компаниям получить льготы на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, а также воспользоваться особыми условиями получения отсрочки или рассрочки по налогам.

Также томичами предложено предусмотреть льготное кредитование экспортно ориентированных компаний - по "нулевой" ставке на срок до трех лет. Этой мерой могли бы воспользоваться предприятия, у которых доля экспортной составляющей более пятнадцати процентов, а темп прироста экспортной выручки - свыше десяти процентов.

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