Как уточнил губернатор региона Андрей Травников, такое право получат предприятия, сохранившие не менее девяноста процентов рабочих мест и заработной платы сотрудников. Этой мерой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, крупные деловые и торговые центры, объекты общепита, сферы услуг и ряд других налогоплательщиков.

Также послабления по уплате налогов и авансовых платежей получат владельцы недвижимости, которые пошли навстречу своим арендаторам и предоставили им отсрочки или снизили арендную плату.

В областном центре депутаты горсовета приняли пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, на эти цели из городской казны придется направить около 860 миллионов рублей.

- Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности, - пояс-нил мэр Анатолий Локоть.

Принятый документ предусматривает предоставление отсрочек по арендным платежам для субъектов МСБ. Предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в период пандемии, имеют право на полное освобождение от уплаты арендных платежей.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский уточнил, что в перечень получателей мер поддержки вошли категории, не учтенные в федеральных нормативных актах. Это нестационарные торговые и мобильные объекты, негосударственные образовательные учреждения.

В минэкономразвития региона сообщили, что на 19 мая этого года за господдержкой в условиях режима ограничений обратилось более 11,5 тысячи предпринимателей. По прогнозам, материальная и нематериальная помощь потребуется почти 200 тысячам человек, ведущим бизнес или работающим в наиболее пострадавших отраслях экономики.

- Новеллами господдержки в связи со сложившейся ситуацией стали дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета из страховых взносов при соблюдении определенных условий для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан, - отметил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Системообразующим организациям региона могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму до трех миллиардов рублей. Одобрено 1 126 обращений предпринимателей, связанных с реструктуризацией кредитов, и 357 обращений по вопросу предоставления беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы.

А как у соседей?

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции.

На первом этапе на эти цели будет выделено 60 миллионов рублей. Получателями компенсации могут стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена.

Кроме того, томские предприниматели получили почти 193 миллиона рублей безвозмездных субсидий на поддержку бизнеса. Всего с начала мая в налоговые органы поступило около пяти тысяч заявлений на получение субсидий из средств федерального бюджета.

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко предложил расширить пакет мер поддержки бизнеса, часть инициатив подготовлена по поручению главы региона. Так, речь идет о том, чтобы предприятия из регионального перечня системообразующих пользовались теми же льготами, что и предприятия из федерального списка. Это позволит 240 томским компаниям получить льготы на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, а также воспользоваться особыми условиями получения отсрочки или рассрочки по налогам.

Также томичами предложено предусмотреть льготное кредитование экспортно ориентированных компаний - по "нулевой" ставке на срок до трех лет. Этой мерой могли бы воспользоваться предприятия, у которых доля экспортной составляющей более пятнадцати процентов, а темп прироста экспортной выручки - свыше десяти процентов.

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