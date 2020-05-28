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28.05.2020 11:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор оценил качество работ в аэропорту Толмачево

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском аэропорту Толмачево ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона. Это позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность аэропорта и создать задел для перспективного развития Толмачево на 10-15 лет. Глава региона Андрей Травников отметил, что работы выполняются на высоком уровне - как по темпам, так и качеству.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

На территории аэропортового комплекса губернатор провел выездное совещание и с борта вертолета ознакомился с ходом ремонта.

- Это - важнейший авиационный хаб, он будет развиваться и наращивать объемы грузовых и пассажирских перевозок. Одновременно с реконструкцией второй ВПП идет проектирование реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, - сказал Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Особо глава региона подчеркнул, что работы в Толмачево организованы с учетом всех требований санитарной безопасности.

По словам генерального директора ОАО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича, потребность расширения комплекса ВПП-2 назрела очень давно. После его ввода серьезно изменится пропускная способность аэропорта, увеличится количество мест стоянки и будет создан определенный резерв для ремонта первой ВПП.

На текущем этапе работы выполняет компания "Новосибирскавтодор". С начала весны 2020 года обустроена строительная площадка и проведены подготовительные строительно-монтажные работы. Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Федор Николаев обратил внимание участников совещания на то, что при реконструкции ВПП-2 применяются уникальные цементно-бетонные работы - дорожная одежда достигнет двух метров толщины, 44 сантиметра составит собственно цементно-бетонное покрытие.

- Сегодня губернатор и правительство области совместно с депутатским корпусом реализуют стратегию развития Новосибирской агломерации в качестве логистического узла. Речь идет не только о развитии аэропортовой зоны. Это и реконструкция федеральной трассы М-51, дороги Р254 "Иртыш", всех подъездных и рокадных дорог для того, чтобы население агломерации не испытывало неудобств, - прокомментировал Николаев.

Справка "РГ"

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" ведется в рамках госпрограммы по развитие транспортной системы в России и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Общая стоимость работ - 3,6 миллиарда рублей, срок выполнения - январь 2021 года.

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