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28.05.2020 13:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Одобрены трансферты регионам на оплату вывоза мусора

Текст: Елена Березина
Правительство одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Как отметила зампред правительства Виктория Абрамченко, эта мера поддержки направлена, прежде всего, на обеспечение стабильности работы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержку деятельности региональных операторов и сохранение бесперебойного предоставления услуг населению.

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"Наша задача - обеспечить бесперебойную и стабильную работу по оказанию коммунальных услуг в сфере обращения с отходами в условиях одновременного повышения объема мусора и снижения платежей. При этом, поддержка отрасли должна быть максимально справедливой и учитывать финансовые модели региональных операторов по обращению с отходами. Исходя из полученных данных от регионов о соответствии правилам распределения финансирования, первую поддержку получат операторы из 67 регионов России на сумму 8,1 млрд рублей", - сказала Виктория Абрамченко.

Поддержка распространяется среди всех субъектов РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые еще не перешли к организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Регионы получат средства на закупку контейнеров для мусора

Всего в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9,25 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов регионам на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, оставшиеся средства в объеме 1,15 млрд рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. Это республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области.

По данным операторов по обращению с ТКО, фактический объем вывезенного ТКО в апреле вырос на 30% во Владимирской, Смоленской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Почти на 50% - в Московской, Псковской, Амурской областях и Красноярском крае.

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