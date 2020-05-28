Одобрены трансферты регионам на оплату вывоза мусора

Как отметила зампред правительства Виктория Абрамченко, эта мера поддержки направлена, прежде всего, на обеспечение стабильности работы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержку деятельности региональных операторов и сохранение бесперебойного предоставления услуг населению.
"Наша задача - обеспечить бесперебойную и стабильную работу по оказанию коммунальных услуг в сфере обращения с отходами в условиях одновременного повышения объема мусора и снижения платежей. При этом, поддержка отрасли должна быть максимально справедливой и учитывать финансовые модели региональных операторов по обращению с отходами. Исходя из полученных данных от регионов о соответствии правилам распределения финансирования, первую поддержку получат операторы из 67 регионов России на сумму 8,1 млрд рублей", - сказала Виктория Абрамченко.
Поддержка распространяется среди всех субъектов РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые еще не перешли к организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.
Всего в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9,25 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов регионам на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, оставшиеся средства в объеме 1,15 млрд рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. Это республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области.
По данным операторов по обращению с ТКО, фактический объем вывезенного ТКО в апреле вырос на 30% во Владимирской, Смоленской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Почти на 50% - в Московской, Псковской, Амурской областях и Красноярском крае.