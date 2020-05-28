В краевой столице возник очередной скандал, связанный с массовым уничтожением лесных массивов. На сей раз в эпицентре скандала оказались семья и близкие родственники подполковника полиции Алексея Пашинина, замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Алтайскому краю. А одним из пострадавших - первый командир барнаульского ОМОНа, ныне пенсионер Владимир Ванюшев.

Для строительства коттеджей двум многодетным семьям - Алексея Пашинина и Дмитрия Беломестных, родного брата жены полицейского - понадобились два гектара в сосновом бору. Деревья спилили за один день. Как рассказали жители близлежащих многоэтажек, расположенных на улице Кутузова, они не смогли защитить прилегающую к их домам территорию из-за режима самоизоляции, да и день был выходной - многие находились на дачах.

Формально рубщики действовали по закону. Оба участка, окруженные с трех сторон лесными насаждениями, несколько лет назад были выведены из состава городских лесов в категорию "земель населенных пунктов". А краевое управление имущественных отношений минувшей зимой издало соответствующие документы. Например, в распоряжении N173 от 17 февраля 2020 года говорится о предоставлении Дмитрию Беломестных в собственность бесплатно земельного участка "из категории "земли населенных пунктов" с кадастровым номером 22:63:050427:10, общей площадью 994 кв. м, местоположение: РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица Кутузова, 14б для индивидуального жилищного строительства". Такое же распоряжение оказалось у Натальи Пашининой, супруги полицейского подполковника.

Напомним, что в соответствии с Лесным кодексом никакого капитального строительства в городских лесах не допускается. В середине "нулевых" на этом участке пытались построить дом, однако закон нарушить не дали. Два года назад работникам ТСЖ "Кутузовский" - опять же, по закону - не разрешили вырубить даже участок сухостоя в сосновом бору. Но оказалось, закон можно и не нарушать. Достаточно найти в нем лазейку.

- К сожалению, "кутузовскую историю" нельзя назвать нетипичной, - заметил в беседе с корреспондентом "РГ" модератор тематической площадки ОНФ "Экология в Алтайском крае" Алексей Грибков. - Это далеко не первая попытка откусить кусочки городских лесов, парков и других общественно значимых пространств. Законы у нас очень строгие - взять, например, Лесной кодекс. В нем черным по белому написано: площадь городских лесов уменьшаться не может и строить там ничего нельзя. Но есть еще подзаконные акты, в которых можно легко найти лазейки. В случае с вырубкой леса на Кутузова использована часть 3.3 статьи 3 краевого закона от 9 ноября 2015 года о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков.

По мнению эколога, должны быть четкими и однозначными для толкования и законодательство, и правоприменительная практика.

- Сказано "запрещается трогать городские леса" - и точка. К сожалению, данный принцип у нас пока не работает. Рецепт здесь один - огласка случаев беззакония в СМИ, это очень важно. Надо обязательно разобраться, кто из чиновников и почему вдруг вывел эти два гектара из состава городских лесов.

Показателен и другой момент. Участки выделил не муниципалитет, а краевая власть, хотя земля городская. Этот парадокс был создан при предыдущем губернаторе, когда в 2014 году был принят краевой закон N 102 о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Барнаула и органами госвласти Алтайского края. Инициаторы такого передела уверяли, что злоупотреблениям в земельных вопросах будет положен конец. Но в жизни все пошло немного иначе.

- Тот же закон о льготном выделении земельных участков многодетным семьям в крае часто не срабатывал. Землю отводили там, где не было дорог, необходимых коммуникаций. Дело дошло до прокуратуры, которая вынесла соответствующее представление - суть его в том, чтобы участки выделяли там, где просят. Вот две многодетных семьи и попросили участок в сосновом бору. Но лес не резиновый. Если вот так к нему относиться, скоро от него ничего не останется, - отметил Алексей Грибков.

Барнаульцы помнят историю с землей вокруг лыжной базы спортобщества "Спартак". Его руководство уверяло, что на большом участке, выделенном "Спартаку" в сосновом лесу, будут построены спортивные площадки для детей. Но сначала его просто отгородили, а затем на нем выросли фешенебельные коттеджи. Что касается нынешней ситуации на улице Кутузова, то здесь участки под строительство выделены на месте дороги, ведущей в лес. По ней барнаульцы гуляли, дышали свежим воздухом, добирались на лыжные базы.

- У жителей нашего ТСЖ возникло немало вопросов. Например, почему под строительство выделили кусок леса, в то время как свободной земли достаточно во многих пригородных поселках? Кроме того, вызывает большие сомнения то, что здесь построят жилые дома. Не получится ли так, как было уже не раз - вместо жилья возведут какую-нибудь базу отдыха? И у меня, как бывшего сотрудника правоохранительных органов, есть еще одни вопрос: почему подполковник Пашинин ставит личные интересы выше общественных? - говорит Владимир Ванюшев.

Тем временем

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевой полиции, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян назначил проверку. Ее проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления.