Многие жители Сибири задумались о покупке дачи. Стимулом для этого стали закрытые для путешествий в связи с пандемией границы, недоступные отели, санатории, детские лагеря отдыха. Очевидно, что урбанизация способствует распространению вирусов, чего не скажешь о малоэтажных загородных поселках с индивидуальным жильем.

Между тем предложений, удовлетворяющих потребностям покупателей, крайне мало.

- Интерес к дачам в этом году определенно вырос, - сообщила корреспонденту "РГ" президент СРО "Профессиональные риелторы Омской области" Нина Карпенко. - Главным образом покупатели интересуются не приобретением, а арендой загородной недвижимости. Обычные дачи сдают по цене восемь-пятнадцать тысяч рублей в месяц, стоимость пользования элитным коттеджем достигает 25 тысяч. При этом, несмотря на повышенный спрос, многие арендаторы не могут найти для себя подходящего варианта. Состояние большинства дач оставляет желать лучшего. Вместо расположенной недалеко от города уютной усадьбы продавцы нередко предлагают заросший участок с требующим ремонта домом, обшарпанным интерьером, нестабильной подачей воды и непроезжей дорогой к участку.

По словам риелторов, интерес к покупке загородной недвижимости тоже есть, однако сделок совершается крайне мало, хотя предложений много. Сейчас на одном из специализированных омских сайтов на продажу выставлено сразу 496 дач, 904 дома, 228 коттеджей.

"А выбрать нечего", - сокрушаются омичи. Либо очень далеко, либо очень дорого, а то, что доступно по цене, требует больших вложений и трудозатрат. Проще купить участок и начать новое строительство, чем переделывать то, что есть.

Тем временем четырнадцать процентов сибирских дачников намереваются облагородить свои участки. Эксперты уже фиксируют увеличение спроса на товары в категории "ремонт и строительство".

- В апреле-мае этого года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, он вырос на 86 процентов. На 106 процентов увеличились продажи садовой техники, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель макрокатегории "Обустройство. Дом. Дача" интернет-сервиса "Авито" Ольга Попова. - Очевидно, что в новых условиях россияне решили уделить больше внимания комфорту, в том числе на дачах. Сорок процентов опрошенных рассчитывают потратить на эти цели до ста тысяч рублей, остальные - больше.

При этом 42 процента дачников признают, что не намерены заниматься огородом, а будут выращивать цветы, кустарники и разбивать газоны. Неудивительно, что самый популярный вид досуга на даче - посиделки с друзьями и шашлыки. Таково мнение семидесяти процентов респондентов. 48 процентов опрошенных полагают, что дача нужна для того, чтобы проводить время с семьей и детьми. Чуть более половины ценят прогулки на природе, треть - возможность рыбалки и активного отдыха.

Исследования Россельхозбанка отмечают, что в период пандемии вырос и интерес россиян к приобретению жилья в сельской местности. Этому способствует развитие интернета и возможностей удаленной работы. Однако омичи остаются равнодушными к покупке такой недвижимости.

- Одна из причин - город наводнен малоэтажками, - констатирует президент СРО "Профессиональные риелторы Омской области" Нина Карпенко. - Почти тридцать процентов жилой застройки приходится на частный сектор. Но, несмотря на развитую инфраструктуру, такие дома сегодня почти не продаются. .

Тем временем

По данным ВЦИОМ, 66 процентов россиян хотели бы жить в собственном, а не многоквартирном доме. Однако если до пандемии коронавирусной инфекции малоэтажное жилищное строительство росло на пять процентов в год, то в 2020-м объемы, наоборот, могут снизиться на двадцать-тридцать процентов, полагают аналитики ГК "Финам".