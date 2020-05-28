Новости

Французский парламент одобрил новое приложение для смартфонов StopCovid 07:29
Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса и прививку от гриппа 06:51
В Хабаровск переправили более килограмма наркотиков в микроволновке 06:43
Посольство РФ анонсировало вывозной рейс для россиян из Латинской Америки 06:17
На Камчатке комплексы С-400 выполнили электронные пуски ракет 06:04
В Астрахани паром "Рахманинов" сель на мель под мостом через Волгу 05:56
Водопады Игуасу начинают восстанавливаться от сильнейшей засухи 05:42
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России 05:38
На Сахалине задержали судно с 30 тоннами живого краба на борту 05:30
Военные РФ доставили гуманитарную помощь нуждающимся семьям Заевфратья 05:15
Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку сообщения президента США 05:02
Венесуэла договорилась с ООН направить часть золота на борьбу с COVID-19 04:41
Во Владивостоке бросившие зверей голодными владельцы зоопарка забрали их 04:00
В Греции объявили о всеобщей вакцинации БЦЖ для защиты от COVID-19 03:55
На Чукотке по делу о гибели двух детей задержан коммунальщик 03:54
Британские власти будут отслеживать контакты людей с коронавирусом 03:35
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета 03:00
Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все 02:40
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX 02:32
В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян 01:40
Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин 01:29
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
28.05.2020 06:29
Проект: В регионах

"А выбрать нечего"

Режим самоизоляции увеличил спрос на загородную недвижимость
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 114(8168)
Многие жители Сибири задумались о покупке дачи. Стимулом для этого стали закрытые для путешествий в связи с пандемией границы, недоступные отели, санатории, детские лагеря отдыха. Очевидно, что урбанизация способствует распространению вирусов, чего не скажешь о малоэтажных загородных поселках с индивидуальным жильем.

Между тем предложений, удовлетворяющих потребностям покупателей, крайне мало.

Фото: Мария Руденко/Родина
Спрос на аренду загородных домов продолжает расти

- Интерес к дачам в этом году определенно вырос, - сообщила корреспонденту "РГ" президент СРО "Профессиональные риелторы Омской области" Нина Карпенко. - Главным образом покупатели интересуются не приобретением, а арендой загородной недвижимости. Обычные дачи сдают по цене восемь-пятнадцать тысяч рублей в месяц, стоимость пользования элитным коттеджем достигает 25 тысяч. При этом, несмотря на повышенный спрос, многие арендаторы не могут найти для себя подходящего варианта. Состояние большинства дач оставляет желать лучшего. Вместо расположенной недалеко от города уютной усадьбы продавцы нередко предлагают заросший участок с требующим ремонта домом, обшарпанным интерьером, нестабильной подачей воды и непроезжей дорогой к участку.

По словам риелторов, интерес к покупке загородной недвижимости тоже есть, однако сделок совершается крайне мало, хотя предложений много. Сейчас на одном из специализированных омских сайтов на продажу выставлено сразу 496 дач, 904 дома, 228 коттеджей.

"А выбрать нечего", - сокрушаются омичи. Либо очень далеко, либо очень дорого, а то, что доступно по цене, требует больших вложений и трудозатрат. Проще купить участок и начать новое строительство, чем переделывать то, что есть.

Тем временем четырнадцать процентов сибирских дачников намереваются облагородить свои участки. Эксперты уже фиксируют увеличение спроса на товары в категории "ремонт и строительство".

- В апреле-мае этого года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, он вырос на 86 процентов. На 106 процентов увеличились продажи садовой техники, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель макрокатегории "Обустройство. Дом. Дача" интернет-сервиса "Авито" Ольга Попова. - Очевидно, что в новых условиях россияне решили уделить больше внимания комфорту, в том числе на дачах. Сорок процентов опрошенных рассчитывают потратить на эти цели до ста тысяч рублей, остальные - больше.

При этом 42 процента дачников признают, что не намерены заниматься огородом, а будут выращивать цветы, кустарники и разбивать газоны. Неудивительно, что самый популярный вид досуга на даче - посиделки с друзьями и шашлыки. Таково мнение семидесяти процентов респондентов. 48 процентов опрошенных полагают, что дача нужна для того, чтобы проводить время с семьей и детьми. Чуть более половины ценят прогулки на природе, треть - возможность рыбалки и активного отдыха.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
В разгар самоизоляции в ЮФО вырос интерес к загородной недвижимости

Исследования Россельхозбанка отмечают, что в период пандемии вырос и интерес россиян к приобретению жилья в сельской местности. Этому способствует развитие интернета и возможностей удаленной работы. Однако омичи остаются равнодушными к покупке такой недвижимости.

- Одна из причин - город наводнен малоэтажками, - констатирует президент СРО "Профессиональные риелторы Омской области" Нина Карпенко. - Почти тридцать процентов жилой застройки приходится на частный сектор. Но, несмотря на развитую инфраструктуру, такие дома сегодня почти не продаются. .

Тем временем

По данным ВЦИОМ, 66 процентов россиян хотели бы жить в собственном, а не многоквартирном доме. Однако если до пандемии коронавирусной инфекции малоэтажное жилищное строительство росло на пять процентов в год, то в 2020-м объемы, наоборот, могут снизиться на двадцать-тридцать процентов, полагают аналитики ГК "Финам".

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19