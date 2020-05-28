В Хакасии идут испытания беспилотных БЕЛАЗов в сети 5G

Убедиться в трудолюбии и безотказности белорусской робототехники на майских днях экспертам пришлось на полигоне автопрома в Хакасии, где начались испытания на выносливость и надежность беспилотных самосвалов БЕЛАЗ с использованием технологии 5G.

Речь идет о знаменитом угольном разрезе "Черногорский", что расположен почти в пяти тысячах километров от авторитетного автогиганта Беларуси. Именно здесь и проверяются на "интеллектуальную смекалку" тяжеловесы марки 7513R грузоподъемностью 130 тонн.

Ведь во время "эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно", сообщили в пресс-службе белорусского предприятия и добавили, что протяженность фрагмента беспроводной связи пятого поколения составляет пока полтора километра. Но этого расстояния вполне достаточно, успокоили они, поскольку оно полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.

Белорусские конструкторы, подчеркнули на заводе, успешно участвует в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. Это способствует не только расширению модельного ряда карьерной техники, максимально отвечающей запросам рынка, но и развитию современных тенденций в горнодобывающей отрасли.

Как уже пояснял "СОЮЗ", БЕЛАЗ давно зарекомендовал себя крупнейшим производителем карьерной техники и транспортного оборудования для горнодобывающей промышленности. Более того, автопром Союзного государства занимает около 30 процентов мирового рынка самосвалов особо большой грузоподъемности. Именно ему принадлежит и слава создания самого большого в мире карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн.