В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вводятся дополнительные ограничения.

Глава региона подписал новую редакцию соответствующего постановления, которое ранее действовало до конца мая. В частности, документ подразумевает распространение масочного режима на всех сотрудников предприятий и организаций, находящихся на рабочих местах.

Маски обязательны в общественном транспорте, включая такси, и на остановках, их необходимо надевать при посещении магазинов, аптек, вокзалов и прочих объектов, которые продолжают работать в период самоизоляции.

Отдельно отмечается, что предприниматели не должны допускать на объекты граждан, не соблюдающих масочный режим. Нарушителям следует отказать в обслуживании. Ранее подобные меры носили рекомендательный характер.

Приостановлено проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, посещение зданий, предназначенных для их организации.

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, - отмечают в пресс-службе губернатора.

Запрет распространяется и на работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и прочих заведений, оказывающих подобные услуги. Исключение составляют лишь те услуги, что предоставляются дистанционным способом, в том числе с условием доставки.