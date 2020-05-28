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28.05.2020 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области многодетная мать избила двухлетнюю дочь

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омске по признакам истязания ребенка родителями возбудили уголовное дело.

В Кузбассе отец убил пятилетнего сына из-за мобильника

По предварительным данным, 8 мая в частном доме, расположенном в поселке Дачный Омского района, 27-летняя женщина жестоко избила двухлетнюю дочь. Помимо многочисленных синяков, ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

О том, что произошло, стало известно только 11 мая, когда девочка попала в больницу. На перепуганном ребенке буквально не было живого места. Также врачи обнаружили крайнее истощение и другие сопутствующие заболевания.

Следователи выяснили, что родители, воспитывающие пятерых детей от шести лет до пяти месяцев, были признаны неблагополучными еще два года назад.

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- Семья состоит профилактическом учете. Отец ребенка пять раз судим. Родители многократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Теперь отвечать за преступление придется не только им, но и должностным лицам, которые пустили это дело на самотек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "Халатность".

Кроме того, в отношении родителей могут возбудить еще одно уголовное дело. Следователи проверяют информацию об их противоправных действиях в отношении пожилой родственницы, у которой они отбирали пенсию.

Дети изъяты из семьи и помещены в детские социальные учреждения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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