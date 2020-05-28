В Республике Алтай продлили запрет на прием туристов до 22 июня

Новости

Новый фильм о Бэнкси покажут на Beat Film Festival уже летом 15:15
В Москве завершилась тотальная дезинфекция 15:13
Суд не стал арестовывать петербуржца, пожарившего сосиски на Вечном огне 15:08
Пользователей восхитила полураздавленная, но все еще работающая Toyota 15:00
Новых штрафов за нарушение карантина в Москве не будет 14:57
ВЦИОМ: Более 80% россиян носят маски в общественных местах 14:57
Путин попросил главу "Транснефти" уделить особое внимание инвестпрограмме 14:49
Интерес к мобильным играм достиг рекордно высокого уровня 14:48
На Урале создадут комитет для поддержки музыкантов и креативщиков 14:47
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики 14:47
На Кубани с 1 июня отдыхающих примут 200 здравниц 14:43
Nissan пообещал привезти в Россию новые модели и электрокар 14:42
В Петербурге мошенница выманила у студентки украшения, снимая порчу 14:42
Челябинский минздрав объяснил скачок заболеваемости COVID-19 14:40
Лукашенко подчеркнул важность сохранения коллективов в условиях пандемии 14:33
В саратовском психинтернате обнаружили новый случай COVID-19 14:31
Парижская филармония возобновила концерты 14:30
В Москве объявили экстренное предупреждение на 29 мая из-за ливней и града 14:26
Названы регионы, где подешевело жилье с начала самоизоляции 14:26
Путин обсудил с эмиром Катара нефть, коронавирус и футбол 14:24
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке 14:23
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений 14:20
В Петербурге три человека погибли при пожаре в заброшенном гараже 14:20
В Крыму на директора АТП завели дело за перевозку "мертвых душ" 14:17
При взрыве на новосибирском молокозаводе пострадали два человека 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 14:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Республике Алтай продлили запрет на прием туристов до 22 июня

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 28 мая внес изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Этими поправками он продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня.

Напомним, в Республике Алтай действует режим самоизоляции, и все, кто прибывает в регион, должны 14 дней находится в обсерваторе или дома под контролем санитарных врачей. Только после получения отрицательных тестов на коронавирус можно покинуть место самоизоляции. Жителям рекомендовано оставаться дома, максимально сократить контакты, отказаться от любых поездок в другие регионы, а также соседние районы и села, соблюдать масочный режим при посещении магазинов и аптек и в общественном транспорте.

В конце марта в регионе была приостановлена деятельность турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, а также ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания, кроме дистанционной торговли. Эти ограничения действовали до 1 июня. Однако, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в республике продлили ограничения еще на три недели.

Фото: Татьяна Кравченко
Дождутся ли на Алтае открытия летнего туристического сезона

По мнению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, открытие туристических объектов приведет к наплыву отдыхающих, что создаст дополнительные риски распространения коронавирусной инфекции. "По статистике в июне республику посещают около 300 тысяч туристов, а в этом году из-за недоступности зарубежных курортов их число может быть и больше. Поэтому торопиться с открытием сезона не стоит. Если эпидситуация стабилизируется, мы можем открыть турбазы и раньше 22 июня", - подчеркнул Олег Хорохордин.

По данным республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 28 мая в регионе лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания, в том числе 33 - в Горно-Алтайске, 24 - в Турочакском районе, 20 - в Кош-Агачском районе, восемь - в Усть-Коксинском районе, семь - в Онгудайском районе, шесть - в Майминском районе, пять - в Улаганском районе, четыре - в Шебалинском районе, три - в Усть-Канском районе. 58 человек уже выписаны из медицинских учреждений.

Кстати

В Алтайском крае также продлили ограничения на работу туристических объектов. Здесь санатории не смогут принимать отдыхающих до 8 июня, а турбазы, пансионаты, кемпинги, сельские дома - до 22 июня.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
Песков ответил коронаскептикам
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
РЖД с 29 мая отменяет соцдистанцию в поездах дальнего следования
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование