В Республике Алтай продлили запрет на прием туристов до 22 июня

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 28 мая внес изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Этими поправками он продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня.

Напомним, в Республике Алтай действует режим самоизоляции, и все, кто прибывает в регион, должны 14 дней находится в обсерваторе или дома под контролем санитарных врачей. Только после получения отрицательных тестов на коронавирус можно покинуть место самоизоляции. Жителям рекомендовано оставаться дома, максимально сократить контакты, отказаться от любых поездок в другие регионы, а также соседние районы и села, соблюдать масочный режим при посещении магазинов и аптек и в общественном транспорте.

В конце марта в регионе была приостановлена деятельность турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, а также ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания, кроме дистанционной торговли. Эти ограничения действовали до 1 июня. Однако, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в республике продлили ограничения еще на три недели.

По мнению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, открытие туристических объектов приведет к наплыву отдыхающих, что создаст дополнительные риски распространения коронавирусной инфекции. "По статистике в июне республику посещают около 300 тысяч туристов, а в этом году из-за недоступности зарубежных курортов их число может быть и больше. Поэтому торопиться с открытием сезона не стоит. Если эпидситуация стабилизируется, мы можем открыть турбазы и раньше 22 июня", - подчеркнул Олег Хорохордин.

По данным республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 28 мая в регионе лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания, в том числе 33 - в Горно-Алтайске, 24 - в Турочакском районе, 20 - в Кош-Агачском районе, восемь - в Усть-Коксинском районе, семь - в Онгудайском районе, шесть - в Майминском районе, пять - в Улаганском районе, четыре - в Шебалинском районе, три - в Усть-Канском районе. 58 человек уже выписаны из медицинских учреждений.

Кстати

В Алтайском крае также продлили ограничения на работу туристических объектов. Здесь санатории не смогут принимать отдыхающих до 8 июня, а турбазы, пансионаты, кемпинги, сельские дома - до 22 июня.