Сейчас более всего нуждается в поддержке самый уязвимый сектор нашей экономики - малый и средний бизнес. Распоряжение правительства РФ от 19 марта N670-Р предусматривает для этой категории предпринимателей льготы, связанные с арендной платой.

В частности, решено отсрочить до следующего года платежи за аренду земельных участков за апрель-июнь 2020-го. Для некоторых категорий МСП предусмотрено вообще освобождение от платежей на эти три месяца. Сюда относятся предприятия, которые занимаются авиаперевозками, аэропортовой деятельностью, досугом и развлечениями, культурно-оздоровительной деятельностью и спортом, услугами в сфере туризма, гостиничным бизнесом, общественным питанием, организацией дополнительного образования, деятельностью по предоставлению бытовых услуг населению, стоматологией, розничной торговлей непродовольственными товарами.

На сегодняшний день действует 135 договоров аренды земельных участков и объектов недвижимости, которые заключены с 88 субъектами МСП. С 48 субъектами в соответствии с обращениями заключены дополнительные соглашения, предусматривающие отсрочку платежей. Они могут быть погашены в течение всего 2021 года либо равными платежами, либо по индивидуальному графику - мы готовы рассматривать предложения. Два представителя МСП освобождены от арендных платежей. Один из них - владелец парикмахерской, второй - объекта общепита.

Напомню также, что предприниматели могут приобрести в собственность федеральное имущество, включенное в план приватизации, утвержденный распоряжением правительства РФ. В 2020-2022 годах предполагается реализовать 28 объектов недвижимости. Кроме того, планируется продажа двух пакетов акций со стопроцентным госкапиталом - АО "Советская Сибирь" и АО "Сибирский центр авиационной метрологии".

Территориальное управление Росимущества активно способствует правительству региона и мэрии Новосибирска в части расширения возможностей для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов за счет предоставления земельных участков. Например, в конце прошлого года в областную собственность передано 143 гектара земли в районе Бердска для привлечения инвесторов и строительства предприятия агробиотехнопарка. Совсем недавно передали порядка 200 гектаров в районе поселка Клюквенный - это очень большая территория, которую разрешено использовать под возведение многоквартирных жилых домов и среднеэтажную застройку.

Это придаст импульс решению проблемы обманутых дольщиков. Ведь застройщики, которые берут на себя ответственность по завершению проблемных объектов, вправе получить компенсацию в виде земельных участков. Это как раз переданная нами на уровень субъекта федерации земля.

Цифра

600 миллионов рублей выручено в 2019 году от реализации арестованного имущества территориальным управлением Росимущества по Новосибирской области.