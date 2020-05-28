В Северной Осетии завели дело на министра природных ресурсов и экологии

На главу министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом в четверг сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Поводом для расследования стал госконтракт по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища в регионе. Документ был подписан в мае 2019 года минприроды республики и частной компанией, которая и должна была проводить работы. Цена контракта составляла около 406 миллионов рублей. Но позже, по данным правоохранителелй, выяснилось, что подрядчик, который проводил утилизацию отходов, не имел лицензию на эти работы, а экспертизу проектно-сметной документации провела неуполномоченная в этих вопросах организация.

- Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта, - добавили в Генпрокуратуре.

В итоге по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В свою очередь в министерстве природных ресурсов РСО-Алания отказались комментировать случившееся. Не ответили там также на вопрос корреспондента "РГ", продолжает ли Мамиев выполнять свои обязанности на посту министра.