Атомный ракетоносец "Князь Владимир" передали флоту

В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир". Он подтверждает готовность корабля к вводу в состав ВМФ России, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

- Этот корабль - новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. "Князь Владимир" обладает более совершенными характеристиками. Впереди - церемония подъема на корабле Андреевского флага, - сказал на церемонии руководитель Севмаша Михаил Будниченко.

Подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" - четвертый атомоход типа "Борей" и первый, построенный по усовершенствованному проекту "Борей-А". У него отсутствует "горб" ракетной палубы, обводы стали более плавными, улучшились маневренность и скрытность на глубине. В подлодке обновлены системы связи и управления оружием.

Крейсер завершил государственные испытания осенью 2019 года, однако перед приемом корабля ВМФ понадобился еще один выход в море - большое количество новых систем требовало дополнительной проверки.