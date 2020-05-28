Названы регионы, где подешевело жилье с начала самоизоляции

За последние два месяца в целом по стране жилье на вторичном рынке подешевело на 7,4 процента. Правда, заметнее всего эта тенденция прослеживается в малых городах и поселках, к такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику цен на жилье с начала периода самоизоляции.

В частности, эксперты установили, что в городах, где проживает порядка 100 тысяч жителей, цены на жилье упали на 7,4 процента. В больших городах эти тенденции оказались не столь явными.

Так в регионах Северо-Запада на полпроцента подешевели квартиры в Сыктывкаре, на 0,6 процента снизились цены на вторичку в Великом Новгороде.

В Центральном федеральном округе заметнее всего снизились цены в Новомосковске (2,1 процента) и в Рыбинске (1,7 процента), на один процент дешевле относительно марта 2020 года продаются квартиры в Ярославле.

Среди южных регионов лидером по падению цен стал город Сочи, где вторичная недвижимость подешевела на 2,2 процента, снижение в 2,1 процента зафиксировано в Астрахани.

В Приволжском федеральном округе в областных центрах жилье в основном дорожало. Отрицательная динамика зафиксирована только в Перми (снижение цен на 1,3 процента), в Ульяновске (минус 1 процент), а также в Оренбурге, где квартиры подешевели на полпроцента. Но при этом в нестоличных городах снижение значительно более заметное. Так, в башкирском городе Октябрьский цены снизились на 2,7 процента, в Нижнекамске (Татарстан) падение составило 2,8 процента.

На Дальнем Востоке на 6,8 процента подешевели квартиры в Якутске и в городе Артем (Приморский край). Это самое заметное падение цен среди крупных городов.

В Москве двухмесячная самоизоляция не переломила давно сложившуюся тенденцию. Жилье в столице традиционно подорожало, за два месяца рост составил 2,3 процента. На 1,9 процента выросли цены на квартиры в Петербурге.

Самый заметный рост цен зафиксирован в Находке (плюс 6,2 процента), Калининграде (плюс 6,5 процента) и в Махачкале (11,1 процента).