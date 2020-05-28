В Петербурге мошенница выманила у студентки украшения, снимая порчу

Петербургская полиция ищет женщину, которая обманом сняла с 21-летней студентки петербургских вузов ювелирные украшения на общую сумму в 143 тысячи рублей. Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушке снимали порчу.

- У дома 15 по улице Коллонтай неизвестная женщина, войдя в доверие к заявителю, завладела принадлежащими ей ювелирными украшениями, - пояснили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "мошенничество". В данном случае заявительница оценила причиненный ей ущерб как значительный, поэтому виновной может грозить до пяти лет лишения свободы.