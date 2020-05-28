В Петербурге растет число ежесуточных тестов на СOVID-19

В Петербурге ежедневно растет число тестирований на коронавирус. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, за последние сутки по данным на 10 часов утра в Северной столице обследовано 14293 человека. Накануне в то же время эта цифра составляла 12692 человека, то есть число проверок на коронавирусную инфекцию увеличилось почти на две тысячи в день.

- На карантине находится 3194 человека, из них 208 - в обсерваторе, 779 - на самоизоляции, 2207 - контактные, - уточнили в Смольном.

Число зарегистрированных смертельных случаев, обусловленных новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, в Северной столице также растет. Сегодня стало известно, что комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще девять смертей: пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Все они страдали серьезными хроническими заболеваниями, которые осложнили течение коронавирусной инфекции и привели к двусторонней пневмонии, а затем и гибели пациентов.