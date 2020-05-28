В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток

В Петербурге с 1 июня смягчаются ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, об этом сообщает администрация Северной столицы.

В частности, отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Этот режим теперь для них носит рекомендательный характер.

Также в Петербурге с 1 июня смягчается масочно-перчаточный режим. Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице. В общественном транспорте, магазинах, поликлиниках средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны.

С начала лета в Петербурге снова заработают нотариальные и юридические конторы. Уже возобновили работу МФЦ. Также горожанам разрешат посещать кладбища.