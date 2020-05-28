В Псковской области 4 больницы отказались лечить беременную с COVID-19

В Псковской области начата проверка обстоятельств, при которых жительница города Невель не смогла получить медицинскую помощь. У беременной женщины был подтвержден COVID-19, но когда она обратилась к врачам, ее "отфутболили" все четыре медучреждения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

Известно, что в итоге женщина поступила в псковский COVID-центр. Она находилась на 26-й неделе беременности. За час состояние пациентки ухудшилось, началась асфиксия, и женщине сделали экстренное кесарево сечение.

Мать и ребенок выжили, находятся в состоянии средней тяжести.

На сегодняшний день в Псковской области подтвержден 721 случай коронавирусной инфекции, 296 пациентов выздоровели, десять - скончались.