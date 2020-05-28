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28.05.2020 16:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Северодвинске усилили меры против распространения COVID-19

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область )

В городе Северодвинске Архангельской области усилили противоэпидемические меры в связи со вспышкой COVID-19.

Как сообщает правительство региона, северодвинцы составляют более 43 процентов от всего числа жителей области с выявленной коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости в городе корабелов в 2,5 раза выше, чем на других территориях Поморья. Большинство жителей Северодвинска с COVID-19 работают на крупных предприятиях города.

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Врио губернатора Поморья Александр Цыбульский на заседании оперштаба отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной из-за вспышки в Северодвинске. При этом были случаи нарушений и неэтичных действий со стороны сотрудников ведомств, ответственных за предотвращение инфекции.

В частности, в поликлинике центральной медико-санитарной части №58, за которой закреплены сотрудники ряда предприятий, и других медучреждениях не прекратили плановый прием пациентов, в том числе с симптомами ОРВИ. В местном Роспотребнадзоре одному из заболевших посоветовали обращаться за помощью к главе области. Северодвинцы с выявленной коронавирусной инфекцией и люди из контактного круга не соблюдали изоляцию, поскольку не получили постановления органов Роспотребнадзора.

- Мы можем бесконечно принимать те или иные решения, призванные ограничить распространение коронавируса, но пока такое происходит - толку не будет, - подчеркнул Александр Цыбульский. - В случае подтверждения нарушений все виновные должны нести ответственность. Это касается и проверки информации, которую представляют сотрудники регионального оперативного штаба. Мера ответственности одинакова для всех - без скидок на должности и регалии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Для локализации вспышки в Северодвинске будет усилен контроль за соблюдением изоляции с привлечением полиции. Это касается 179 северодвинцев, которые переносят заболевание в легкой форме и лечатся на дому, а также членов их семей. В случае, если они откажутся предоставить свои персональные данные для контроля, их госпитализируют в больницы.

В городе развернут новые обсерваторы, для которых ищут подходящие помещения. В ЦМСЧ №58 появятся дополнительные койки. Сейчас там лечатся 68 пациентов с пневмонией, в ближайшее время инфекционное отделение сможет принять еще 27 человек. Северодвинцев с COVID-19 также готовы лечить другие медучреждения области.

Представитель Федерального медико-биологического агентства, к которому относится ЦМСЧ №58, Михаил Ратманов, побывавший в Северодвинске, обещал увеличить c 300 до 500 число ежедневных тестирований на COVID-19. В городе будет развернута лаборатория ФМБА.

Соблюдение мер безопасности в общественных местах проверят в ходе специальных рейдов. Излюбленное место отдыха северодвинцев - Ягринский бор - закроют для посещения, на входе будут дежурить полицейские.

Контроль за соблюдением мер безопасности на крупных предприятиях возложен на их руководство.

По данным регионального оперштаба, на 28 мая в области зарегистрировано 1684 случая COVID-19. За последние сутки выявлен 101 новый случай, в том числе 41 - в Северодвинске.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Пандемия коронавируса COVID-19

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