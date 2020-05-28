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28.05.2020 13:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОР "Столица Арктики" зарегистрирован первый резидент

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В территории опережающего развития "Столица Арктики" зарегистрирован первый резидент, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Данный статус получила компания, создающая в Заполярье Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в районе поселка Белокаменка.

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- Резидент получит льготы по налогам на прибыль - 5 процентов в первые 5 лет и 12 процентов в следующие 5 лет, а также льготу по страховым взносам, - отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.

Назначение ЦСКМС - строительство плавучих заводов сжижения природного газа для "Арктик СПГ 2" с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ). Их будут изготавливать на ЦСКМС, а затем транспортировать морем в Обскую губу к месту установки на терминале Утренний, рядом с Утренним месторождением.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений призван обеспечить отливку ОГТ из бетона в двух сухих доках. Здесь же будут производиться модули верхних строений.

Каждая железобетонная платформа ОГТ будет иметь размеры 300х150х30 метров и весить 480 тысяч тонн. Внутри нее будут располагаться два резервуара: один для сжиженного природного газа объемом 230 тысяч и второй для газового конденсата объемом 75 тысяч кубометров. Верхнее строение - это технологическая линия, где будет сжижаться природный газ, которая насчитывает 15 модулей и весит около 120 тысяч тонн. Собирать модули в единый комплекс будут в гигантском цеху длиной 350, шириной 280 и высотой около 88 метров.

Справка РГ

ТОР "Столица Арктики" создана постановлением Правительства РФ 12 мая 2020 года. Она расположена на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Войти в нее должны четыре якорных инвестора. Реализация намеченных проектов в ТОР даст возможность привлечь в регион около 127 миллиардов рублей частных инвестиций.

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