Белоголовые сипы впервые за 20 лет вывели птенца в зооуголке Симферополя

В симферопольского зооуголке пара краснокнижных белоголовых сипов впервые за 20 лет совместной жизни вывела птенца. Об этом сообщили в дирекции парков крымской столицы.

Белоголовые сипы создают свои пары на долгие годы, и симферополькие пернатые - не исключение. Они появились в зооуголке столицы Крыма еще в начале 2000-х, но потомства у них ни разу не было. А в феврале орнитологи заметили, что в гнезде, которое пара свила на крыше своего домика, есть яйцо, на котором по очереди сидят самка и самец.

Появление редкого птенца на свет совпало с началом периода самоизоляции, когда зооуголок был закрыт для посетителей. Все это время работники парка старались как можно меньше тревожить счастливых родителей и не спешили рассказывать о пополнении семейства.

- Все 50 дней, пока родители высиживали яйцо, мы ходили возле наших питомцев буквально на цыпочках, чтобы ничем не спугнуть и не отвлечь от их главного занятия, - рассказала заведующая зооуголком Марина Ковтюх. - Поэтому белоголовые сипы как никогда были спокойны. Малыш появился на свет в конце марта, но по-прежнему находится в гнезде под опекой родителей, которые выкармливают его. Сейчас рацион птиц усилен: им дают больше курятины и говядины.

Через месяц новый представитель краснокнижного вида уже покинет гнездо и будет питаться сам.

На полуострове это второй случай появления птенца белоголового сипа в неволе. В 2017 году такое радостное событие впервые произошло в ялтинском зоопарке. Как пояснили специалисты, представители семейства грифов особо чувствительны не только к условиям, но и атмосфере проживания.

Фото: МБУК "Детский парк" Симферополя

Справка "РГ"

Белоголовый сип - очень красивая и редкая птица, один из двух видов грифов, обитающих в горных районах юга полуострова. По последним данным, в Крыму их осталось не больше 150-ти, поэтому вид занесен в Красную книгу России.