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28.05.2020 17:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На развитие сельских территорий в Адыгее выделено 872,5 млн рублей

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Республике Адыгее продолжается реализация национальных проектов и госпрограмм, направленных на повышение качества жизни населения. Особое внимание в этой работе уделяется развитию села.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Так, в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" ведется развитие инженерных коммуникаций, строительство социальных объектов, улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов на селе.

Фото: Алексей Гусев
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Одним из мероприятий программы стало строительство распределительного газопровода низкого давления протяженностью 3,5 километра на хуторе Семено-Макаренский Шовгеновского района. Объект планируют сдать в июне текущего года, с его завершением газификация района достигнет 100 процентов. Кстати, на сегодня средний уровень газификации сельской части республики составляет 77,1 процента

Всего в рамках программы в нынешнем году планируется строительство 71,4 километра распределительных газопроводов низкого давления, что почти в семь раз превышает показатели 2019 года.

Кроме того, мероприятия программы включают строительство почти 13 километров водопроводных сетей, 7,5 километра дорог, строительство двух домов культуры в Красногвардейском районе, ФАПа в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительного мини-парка в Теучежском районе и реализацию 12 проектов  благоустройства сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах. Благодаря возможностям госпрограммы 11 семей смогут улучшить жилищные условия.

Госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрены и новые мероприятия, ранее не включавшиеся в программы устойчивого развития сельских территорий. Так, планируется строительство четырех километров сетей электроснабжения в г. Адыгейске, капитальный ремонт четырех домов культуры в Майкопском районе и одного Дома культуры в г. Адыгейске, капитальный ремонт ФАПа в Шовгеновском районе, приобретение 16 единиц автотранспорта для обслуживания районных больниц Гиагинского, Шовгеновского, Красногвардейского, Теучежского районов, капитальный ремонт школы в Шовгеновском районе, приобретение оборудования для школы в Шовгеновском районе, приобретение автобусов для восьми школ Майкопского района, капитальный ремонт трех детских садов Майкопского района, комплексное обустройство площадки под компактную застройку (газификация, водоснабжение, энергоснабжение, подъездные дороги) в Майкопском районе.

Всего в республике в текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из бюджетов всех уровней выделено 872,5 миллиона рублей (в том числе из федерального бюджета - 673,5 миллиона, из республиканского - 125,1 миллиона, средства местных бюджетов - 73,9 миллиона рублей). По сравнению с 2019 годом финансирование программы увеличено более чем в четыре раза.

"Несмотря на сложную ситуацию, реализация национальных проектов и госпрограмм остается в приоритете. Важно ускорить темпы строительства и завершить намеченные объекты в запланированные сроки - это позволит региону раньше приступить к освоению лимитов следующего года. Тем самым мы не только создаем комфортные условия для жизни граждан, но и обеспечиваем эффективную работу отраслей, которые не попали под ограничения; даем людям возможность трудиться и обеспечивать свои семьи", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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