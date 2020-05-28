Самолет-разведчик США опять заметили у берегов Крыма

Боевая авиация США не оставляет попыток шпионить за российским Черноморским флотом. Очередной разведывательный рейд у берегов Крыма в минувшую среду выполнил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон".

По некоторым данным, он поднялся в воздух с авиабазы ВМС США Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение двух с половиной часов курсировал над международными водами к западу от российского полуострова. Близко к Крыму экипаж "Посейдона" не подходил и границу РФ не нарушал, понимая, что в этом случае может быть сбит. Самолет курсировал на высотах от 5,7 до 7,7 тысячи метров примерно в 80 км от побережья.

Понятно, что к Крыму P-8A подлетал не из праздного любопытства. Интерес американских военных к этому региону постоянно возрастает. Причем воздушные разведчики США, как правило, появляются там во время различных учений российского Черноморского флота. Известно, что в минувшую среду большие десантные корабли "Азов", "Саратов" и "Новочеркасск" тренировались в высадке десанта и провели артиллерийские стрельбы в море. Кроме того, корабли во взаимодействии с истребителями Су-30СМ отработали задачи по противовоздушной обороне. Не исключено, что именно эти учебные операции вызвали у американцев повышенный интерес.

Вообще разведывательные самолеты США буквально нацелены на районы присутствия наших военных, в том числе и за пределами России. Буквально за день до крымского рейда P-8A такой же "Посейдон" был замечен неподалеку от нашей авиабазы в сирийском Хмеймиме и в районе порта Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. К аэродрому американец приближался на 39 км, к Тартусу - менее чем на тридцать. То есть "Посейдон" фактически шел по кромке 12-мильной морской границы Сирии.

Разумеется, это не осталось без реакции наших военных. С Хмеймима тут же подняли пару истребителей, которые в прямом смысле слова отогнали разведывательный самолет подальше от береговой линии. Позже командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало этот перехват небезопасным и пожаловалось, что инцидент в Средиземноморье у границ Сирии стал третьим за последние два месяца. Понятно, что адмиралы в Вашингтоне спят и видят, как их самолеты-разведчики хозяйничают в любых небесах. А российское командование и наши пилоты этому мешают. Мало того, что истребители РФ постоянно перехватывают боевую авиацию США, так еще и делают это дерзко, а подчас даже устрашающе. Американцы к такому отпору явно не привыкли.