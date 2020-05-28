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28.05.2020 12:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее утвердили первый этап снятия ограничительных мероприятий

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседание регионального Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. На нем было принято решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Предусмотрено, что смягчение ограничительных мер, в соответствии с федеральными рекомендациями, будет происходить в три этапа в зависимости от эпидемиологической обстановки. В числе ее основных индикаторов - коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения.

Фото: Алексей Гусев
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"Сегодня эпидобстановка позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений и возобновить работу по ряду направлений экономической деятельности, этот шаг согласован с Роспотребнадзором РФ. Прошу обеспечить реализацию всех мероприятий первого этапа. После их введения мы еще раз проанализируем ситуацию и будем принимать решения о корректировке мероприятий второго и третьего этапов", - сказал Мурат Кумпилов.

Ранее глава Адыгеи дал поручение детально проработать последовательность выхода из режима ограничений с учетом важности скорейшего восстановления деятельности предприятий, в частности субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечения занятости населения.

Решением Оперативного штаба в рамках первого этапа дополнительно разрешена деятельность:

- парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный наружный (уличный) вход в объект;

- иных сфер услуг, осуществляющих деятельность, исключающую прямой контакт с гражданами;

- организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, при наличии наружного (уличного) входа в объект торговли (либо отдельно стоящее здание) и предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра);

- организаций иных форматов торговли, включая уличные;

- осуществление перевозок общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам по отдельным решениям Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и по муниципальным маршрутам по решениям оперативных штабов муниципальных образований по согласованию с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;

При этом ограничительные меры и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объеме.

Комментируя итоги заседания, глава Адыгеи отметил, что необходимо обеспечить постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, в организациях и объектах торговли, функционировавших либо возобновивших свою работу, и не допустить, чтобы ослабление ограничений привело к ухудшению эпидситуации в регионе. В случае несоблюдения требований Роспотребнадзора предприятия будут закрываться.

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