В Астрахани паром "Рахманинов" сель на мель под мостом через Волгу

В Астрахани под подъемной частью Старого моста через реку Волга застрял грузопассажирский паром "Композитор Рахманинов". В результате инцидента разрушений конструкций моста не произошло.

Как сообщает МЧС региона, судно, способное одновременно перевозить 33 трейлера, 66 контейнеров и 370 автомобилей, предположительно носовой частью село на мель при следовании из Центрального грузового порта Астрахани в порт Оля.

На борту грузопассажирского парома находится экипаж из 17 человек. Пострадавших нет.

К месту происшествия от Морской спасательной службы напралены два буксира: "Анатолий Деднев" и "БТ-337".