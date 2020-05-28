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28.05.2020 19:17
Рубрика: Общество

Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте

Текст: Лариса Ионова

В период ограничительных мер и самоизоляции из-за пандемии коронавируса жители страны сэкономили на покупках непродовольственных товаров и транспортных расходах. Также отмечается снижение спроса на товары для творчества.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
На каких продуктах экономят россияне

Сервис SuperJob опубликовал исследование, как изменились расходы россиян в период самоизоляции. В опросе приняли участие 1600 человек, представляющих экономически активное население старше 18 лет из 362 населенных пунктов всех округов страны.

Снижение расходов на покупку одежды и обуви отметили 44 процента опрошенных. Обновлять гардероб, не выходя из дома, стало неактуально, к тому же большинство торговых точек в этот период были просто закрыты. По той же причине ослаб интерес к косметике, и 37 процентов респондентов признались, что сэкономили на покупках косметических средств. 39 процентов заявили о том, что стали меньше денег тратить на транспорт. Ведь многие перешли на удаленный режим работы и не нужно было ездить в офис и обратно домой. 29 процентов уменьшили затраты на товары для хобби. Хотя в домашней изоляции можно было больше времени посвятить именно хобби, многие, очевидно, решили, что именно без этого в условиях худеющих кошельков можно обойтись. Также старались не излишествовать и не увлекались приобретением гаджетов, спортинвентаря, товаров для ремонта и дачи.

Однако об обогащении россиян за счет карантина говорить не приходится. Они больше потратили на покупку продуктов питания (38 процентов опрошенных). Респондентов, которые отмечают рост расходов на услуги сотовой связи и интернет, а также оплату услуг ЖКХ, в 2 раза больше, чем тех, кому удалось на этом сэкономить. Увеличились также затраты на самообразование. Показательно, что не изменились расходы на покупку спиртного и сигарет - это те статьи товаров, которые покупают в зависимости от привычки, невзирая на времена.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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