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28.05.2020 18:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В ближайшее время жители Краснодара смогут увидеть проект реконструкции кинотеатра "Аврора", который является одним из символов города. Сегодня об этом во время общения с журналистами в формате видеоконференции сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам мэра города, проектное решение, которое разрабатывают структуры известного предпринимателя Сергея Галицкого, будет неожиданным.

- На прошлой неделе у нас прошла удаленная встреча по видеосвязи с представителями концессионера, - сказал Евгений Первышов. - Мы обсуждали проект реконструкции кинотеатра "Аврора", он сейчас на стадии завершения. Когда он будет готов, мы обязаны согласовать проект в органе госохраны, поскольку "Аврора" - исторический объект. Надеюсь, в ближайшее время мы презентуем проект жителям города. Он в некотором плане неожиданный и впечатляющий. Планы у Сергея Николаевича - грандиозные. Но их раскрыть не могу, не моя тайна.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как ранее уже писала "РГ", кинотеатр "Аврора", являющийся объектом архитектурного и исторического наследия, а также одним из символов Краснодара, уже несколько лет находится на реконструкции. Его ремонт и модернизация очень затянулись из-за долгой судебной тяжбы с прежним подрядчиком, почти разрушившим кинотеатр.

Первоначально кинотеатр должны были открыть в конце 2015 - начале 2016 года, но этого не случилось. Тогда администрация Краснодара подала в суд на подрядчика, разбирательства затянулись на несколько лет. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу муниципалитета, строительная компания подала апелляцию. И только в 2018 году после решения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону все права на "Аврору" вернулись властям города. Затем власти города заключили новое концессионное соглашение - с известным предпринимателем Сергеем Галицким о реконструкции кинотеатра.

Также во время видеоконференции с журналистами глава Краснодара рассказал об ущербе, который понес бюджет города в результате пандемии коронавируса. По его словам, казна города уже недосчиталась 1,3 миллиардов рублей, а по итогам года эта сумма составит, скорее всего, 2,4 миллиарда. Евгений Первышов предупредил, что из-за этого придется проводить секвестирование бюджета, то есть сокращение его расходов и отдельных статей.

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