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28.05.2020 23:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лапу на тест

На Кубани владельцы домашних животных добились проверки своих питомцев на коронавирус
Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
На Кубани в лабораториях Россельхознадзора в ближайшее время начнут делать тесты на коронавирус у домашних животных. Причиной новшества стало большое число обращений от фермеров и владельцев кошек и собак с просьбой исследовать их домашних любимцев на COVID-19.
Основанием для проведения тестов может стать тесный контакт животного с инфицированным COVID-19 человеком. Фото: Михаил Терещенко / ТаСС Основанием для проведения тестов может стать тесный контакт животного с инфицированным COVID-19 человеком. Фото: Михаил Терещенко / ТаСС
Основанием для проведения тестов может стать тесный контакт животного с инфицированным COVID-19 человеком. Фото: Михаил Терещенко / ТаСС

Среди сельхозпроизводителей, опрошенных "РГ", мнения разделились: только часть выступает за проведение тестов. Другие же считают, что исследовать целесообразно лишь домашних питомцев, содержащихся в квартирах в городах.

Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить общение с домашними животными

- Думаю, для фермеров эта идея окажется неактуальной, - рассказывает владелец козьей фермы в Краснодарском крае Максим Мякотин. - Много животных придется исследовать. К тому же пандемия коронавируса характерна для городов с высокой плотностью населения. У нас же в поселке Ахтырском, где расположена моя ферма, например, ни одного человека с таким диагнозом не выявлено.

Что касается козьего или коровьего молока, то в соответствии с ГОСТами и законодательством, оно проходит пастеризацию.

А вирусы COVID-19, как известно, при этом погибают.

- Основанием для проведения таких тестов может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с инфицированным COVID-19 человеком, - рассказывает заместитель директора по ветеринарии ФГБУ "Краснодарская МВЛ" Раиса Шкиря. - Тестирование рекомендовано для животных, проявляющих признаки респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Это выделения из носа, затрудненное дыхание, рвота или желудочно-кишечная болезнь.

Комментарий

Ольга Петрова, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционной и незаразной патологии Уральского государственного аграрного университета:

- Достоверных данных о том, что COVID-19 заражаются животные, на сегодня нет. Тем более нет подтвержденных случаев передачи коронавируса от животных человеку. Если верить тем публикациям, что появлялись в околонаучных изданиях, то COVID-19 был обнаружен на шерсти кошек, в их ротовой полости, носу. Но сами животные не болели. Понимаете, это все равно что вирус сохранялся бы на какой-то поверхности, скажем, на вашей одежде, мебели или коже. То же самое можно сказать и о шерсти кошек.

Фото: iStock
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При этом коронавирусы, поражающие животных, очень разнообразны. Свои есть у кошек, собак, сельскохозяйственных животных. Кошки не могут заразиться собачьими, коровы кошачьими коронавирусами и наоборот. Существует два вида коронавируса, которым болеют животные: коронавирусная инфекция у собак (CCV) - она передается от одной особи к другой, и инфекционный перитонит у кошек (FIP), который является осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции. Эти штаммы опасны только для животных. Их клинические проявления, как правило, выражаются в диарейном синдроме (кишечные расстройства).

Но, к счастью, против коронавирусной инфекции сельскохозяйственных животных и собак давно уже разработаны вакцины и сыворотки. И если вовремя делать прививки, а у кошек проводить профилактические мероприятия (в основном санитарные), то можно избежать рисков заболевания.

Подготовила Елена Мационг, Екатеринбург

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