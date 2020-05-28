В Крыму фермера задержали за похищение подростка

В Нижнегорском районе Крыма задержан 59-летний владелец одного из крестьянско-фермерских хозяйств, который похитил 15-летнего подростка и вымогал деньги за его возвращение. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.

Пьяный фермер заметил около своего хозяйства близ села Емельяновка подростка с металлоискателем. Это занятие, видимо, не понравилось аграрию, и он заставил школьника сесть в свой автомобиль и отвез его в дом тети, у которой мальчик гостил на каникулах.

- Не выпуская ребенка из машины, мужчина потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГСУ. - После этого он отвез мальчика на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать.

Сейчас подозреваемый при содействии сотрудников УФСБ задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Он подозревается в похищении несовершеннолетнего, совершенном с угрозой применения насилия из корыстных побуждений (пункты "в,д,з" части 2 статьи 126 УК РФ).

Дома у фермера прошли обыски. Следователи выясняют все детали преступления, с несовершеннолетним работает психолог. Следственный отдел готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения на время предварительного следствия.