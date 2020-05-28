В Крыму на директора АТП завели дело за перевозку "мертвых душ"

Крымское управление УФСБ завело уголовное дело на директора транспортного предприятия, который организовал преступную схему хищения средств республиканского бюджета в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

Автоперевозчик предоставлял в Департамент социальной политики администрации Ялты заведомо ложные сведения о количестве перевозимых граждан льготной категории. На основании предоставленных документов из бюджета РК перевозчик незаконно получил в качестве субсидий порядка 11 миллионов рублей. Деньги, перечисленные в счет возмещения расходов за проезд льготников, перевозчик клал себе в карман.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.