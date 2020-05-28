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28.05.2020 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму предъявлено обвинение производителю печенья с коноплей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферополе направлено в суд уголовное дело в отношении подпольного производителя синтетических наркотиков, который в домашних условиях наладил еще и производство самодельного печенья с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по РК
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56-летнего симферопольца сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков взяли с поличным в частном доме почти в центре города. У него изъяли несколько видов запрещенных веществ, в том числе довольно редкую для полуострова наркосинтетику: кроме амфетамина и метамфетамина он промышлял гамма-бутиролактоном, который был упакован в три пластиковые емкости. Общая масса этого высокотоксичного наркотика составила почти 150 граммов.

А на кухне у мужчины обнаружили самодельные печенья с содержанием конопли. Но использование дурманящих растений в кондитерских целях задержанный внятно объяснить не смог.

Наркодельцу предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Дело передано в суд, который может отправить виновного в колонию на срок от трех до 10 лет.

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