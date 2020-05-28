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28.05.2020 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму уникальная операция на поджелудке спасла жизнь онкобольному

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Бригада хирургов Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета в рамках системы ОМС провела успешную операцию дистальной резекции поджелудочной железы больному, страдающему онкологическим заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Как правило, пациенты с такими патологиями направляются для дистальной резекции (удаления части тела и хвоста поджелудочной железы) в московские клиники, куда необходимо получать квоту и ждать очереди.

Врачи в регионах редко берутся за такие операции, потому что поджелудочная железа занимает в организме крайне неудобное для хирургов положение. Оперируется она только по жизненным показаниям - когда никакие другие методы не могут предотвратить гибель больного.

- Это редкая для Крыма и очень сложная операция, экспертного класса, - пояснил хирург КММЦ Святителя Луки, завкафедрой общей хирургии Медицинской академии КФУ Вячеслав Михайличенко. - Она связана с центральными сосудами, воротной и нижней полой веной, аортой. Малейшая ошибка может привести к моментальному летальному исходу, поскольку кровотечение невозможно остановить. Но мы специализируемся на сложных случаях и готовы к таким операциям.

Мастерство хирургов и электрохирургический аппарат Ligasure сделали свое дело - операция прошла с минимальной кровопотерей.

КФУ потратил на модернизацию КММЦ Святителя Луки 200 миллионов рублей. Так, закуплен модульно-консольный операционный блок ("умная операционная") с новейшим оборудованием: лазерные, наноимпульсные генераторы, ультразвуковые и биполярные скальпели. Врачи освоили методику компьютерного предоперационного планирования, создания 3D индивидуальных моделей. Все это позволяет проводить операции на качественно новом уровне.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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