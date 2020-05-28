В Крыму в стенах колледжа нашли старинные могильные плиты

В Симферопольском колледже радиоэлектроники во время ремонта фасада здания на улице Караимской, 29А, проявились надгробные плиты. Об этом в соцсетях сообщили жители крымской столицы.

Директор музея истории Симферополя, кандидат исторических наук Ирина Вдовиченко рассказала, что нынешнее здание колледжа находится в микрорайоне, на территории которого располагалось первое городское христианское кладбище. По ее словам, в крымской столице использование надгробий как стройматериалов активно применялось в строительной практике в первые десятилетия советской власти.

- Гражданская война нанесла тяжелый урон крымской промышленности, - отметила историк в комментарии "РГ". - А строить центр крымской республики было нужно. Потому и первое христианское кладбище Симферополя было снесено, а из установленных на его территории надгробий строили новые здания.

По словам Вдовиченко, об использовании надгробий для утилитарных целей свидетельствует и акварель Федора Гросса "Скачки в Симферополе", в нижнем левом углу которой изображено заброшенное кладбище, где на надгробиях сидят зрители состязаний.

- Но об использовании надгробий как стройматериалов в дореволюционном Симферополе сведений нет, - подчеркнула она. Впрочем, для строительства зданий в городе в начале XIX века использовали руины оборонительных стен некогда располагавшегося на территории нынешней крымской столицы Неаполя Скифского - столицы позднескифского государства.

- Есть литография того же Гросса, на которой изображены рабочие, которые грузят эти обработанные камни на телегу, что отправляется в Симферополь, - рассказала эксперт. - Так что практика вторичного использования материалов, из которых некогда были возведены старые постройки, - очень древняя. К примеру, в V веке до нашей эры афинский государственный деятель Фемистокл построил длинные оборонительные стены в Афинах из плит старого кладбища. И когда ему говорили, что это кощунство и святотатство, отвечал: "Наши предки будут нас защищать".

Краевед Владимир Гуркович в беседе с корреспондентом "РГ" уточнил, что первое христианское кладбище Симферополя было уничтожено в 1934 году. По его словам, в крымской столице немало домов, при строительстве которых использовались могильные камни.

- По крайней мере, мне известно немало домов, цокольный или подвальный этажи которых сложены из могильных камней, - отметил он. - К примеру, дом на Кирова, 54, некогда баннопрачечный комбинат. Дом с мезонином на улице Розы Люксембург, напротив въезда в республиканскую психиатрическую больницу.

Краевед подчеркнул, что иногда памятники с симферопольских довоенных кладбищ использовали по нескольку раз по их прямому назначению.

- Шлифовали эпитафию, крест меняли на пятиконечную звезду - и был готов новый памятник, - пояснил Гуркович. - После Великой Отечественной войны, в частности, еврейское население большей частью погибло, кто-то погиб в эвакуации, а кто-то оттуда не вернулся. Просто некому было смотреть за могилами предков. И работники кладбищ, видя, что за могилой не ухаживают, втихаря снимали плиты, переделывали и продавали как новые изделия. Это неофициально делалось, прямо в кладбищенских мастерских.