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28.05.2020 15:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе с 1 июня откроются парки и фитнес-клубы

Текст: Юлия Крымова
В 1 июня в Севастополе отменяется запрет на посещение парков и набережных, возобновляется работа фитнес-центров и спортивных клубов, разрешаются морские прогулки. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса объявил врио губернатора Михаил Развожаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Ситуация в городе остается стабильной, и с учетом издержек, которые несет экономика, мы начнем осторожно ослаблять ограничения с повышением требовательности к исполнению правил Роспотребнадзора, - сообщил Развожаев.

В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня

В городе продолжит действовать режим повышенной готовности, сохранится особый порядок въезда и другие меры для предотвращения распространения коронавируса. Но с 1 июня жителям Севастополя разрешено гулять на набережных, в парках и других общегородских территориях. При этом рекомендуется сохранять социальную дистанцию, за исключением членов семьи и совместно живущих людей.

Открываются летние площадки кафе и ресторанов, но продолжит действовать запрет на банкеты и массовые мероприятия.

Можно перевозить пассажиров на маломерных и прогулочных судах, арендовать их в экскурсионных и личных целях.

Возобновят работу фитнес-центры и спортклубы с учетом требований Роспотребнадзора. Группы должны составляться из расчета четыре квадратных метра площади зала на одного посетителя, спортинвентарь необходимо расставить с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки. Разрешено проводить спортивные соревнования по командным и игровым видам спорта без зрителей.

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Также разрешено открыться частным образовательным организациям, проводить торжественные церемонии в ЗАГСах с ограничением до десяти человек.

При этом до 15 июня продлевается запрет на проведение массовых развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, а также на посещение заповедников, лесов, природных парков из-за введения особого противопожарного режима.

Также с 1 июня на трех блокпостах начнется тестирование на COVID-19 людей, приезжающих из других регионов. Речь идет в данном случае не о туристах, а о россиянах, которые направляются в гости к своим родственникам, или имеют в собственности какую-либо недвижимость в городе-герое. После сдачи пробы необходимо находиться на самоизоляции до получения результатов. Это позволит не отправлять всех въезжающих в обсерватор.

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