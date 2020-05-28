В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей

Сотрудники полиции города-курорта задержали 39-летнюю женщину, которая подозревается в похищении у своего знакомого ценного артефакта (потерпевший его оценивает в 75 миллионов рублей). Об этом в четверг рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, речь может идти о редчайшей рукописи одного из произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Как выяснилось, в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с заявлением о пропаже из своей квартиры уникального дневника с рукописными записями - документ датируется XIX веком - обратился 51-летний местный житель.

Сообщается, что правоохранители на месте происшествия изъяли следы пальцев рук, предположительно оставленные вором. А после проведения дактилоскопической экспертизы была установлена и личность подозреваемой в хищении дневника.

По информации полиции, 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел МВД. Оказалось, женщина собиралась продать рукопись коллекционерам. Украденный дневник уже вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.