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28.05.2020 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Особый статус

Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
Правительство разработало законопроект о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Документ проходит обсуждение на официальном сайте для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Как пояснили в минтруде, вместе со статусом севастопольцы получат федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата в 3062 рубля, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Сегодня жители осажденного Севастополя не относятся к категории ветеранов и получают только региональные меры социальной поддержки, которые установлены законодательством города Севастополя.

Как рассказала "РГ" председатель общественной организации "Жители осажденного Севастополя 1941-1942 гг." Ирина Глотова, сегодня осталось всего 980 жителей осажденного Севастополя. К ним относятся все, кто родился до 4 июля 1942 года, когда завершилась вторая героическая оборона города, поэтому самому младшему севастопольцу, пережившему осаду, уже 78 лет. "Все они были свидетелями того, как город не переставая бомбили немцы. Оборона длилась долгих 250 дней. Люди прятались в скалах, подвалах разрушенных домов", - напомнила Глотова.

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