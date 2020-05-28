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28.05.2020 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинский минздрав объяснил скачок заболеваемости COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В минздраве Челябинской области объяснили причины резкого прироста людей с коронавирусом. К этой ситуации привело несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщала "РГ", за последние сутки на Южном Урале подтверждены 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой прирост с начала пандемии.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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- К такому всплеску привело несоблюдения режима обязательной самоизоляции в период майских праздников - с 1 мая по 11 мая, когда люди целыми семьями встречались и вместе проводили время на улицах, - сообщила представитель областного минздрава Марина Сергеева. - Как вы помните, инкубационный период COVID-19 длится от семи до 14 дней. И рост числа заболевших мы наблюдаем с 14 мая.

Кроме того, на показатели повлияло увеличение количества проведенных тестирований: если до 27 апреля в регионе было проведено только 37 тысяч тестов, то с 27 апреля - уже более 81 тысячи.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в основном в крупных городах региона - в Челябинске, Магнитогорске, Миассе.

В минздраве напоминают об обязательном соблюдении всех требований режима повышенной готовности. Несмотря на частичное снятие карантинных ограничений, режим самоизоляции в области продолжает действовать до конца мая.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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