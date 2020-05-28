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28.05.2020 08:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ямал предложил изменить закон, не позволяющий кочевникам усыновлять сирот

Текст: Елена Мационг
Странная правовая коллизия, по которой кочующие аборигены Севера не могут усыновить детей-сирот даже после смерти самых близких родственников, существует годами. О ней "РГ" писала еще в 2017-м. Заксобрание Ямала предложило поправки в Гражданский кодекс, которые могли бы изменить ситуацию.

Все дело в том, что чум по закону жилым помещением не является. У него нет адреса, в нем невозможно оформить прописку. Между тем любой претендующий на усыновление обязан иметь жилье - таков закон. Укоренилась нелепая ситуация, нарушающая права детей, представителей малых народов.

Фактически коренные обитатели Севера и Дальнего Востока живут в чумах веками, а на бумаге это не жилище. В результате сплошь и рядом возникали случаи, когда ребенка-сироту, имеющего близких родственников, практически силой забирали у членов семьи и отправляли в детский дом.

Фото: Ямало-Ненецкий окружной центр медицинской профилактики
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Казалось, три года назад проблему наконец окончательно решили. Президент подписал закон, в соответствии с которым представители коренных этносов, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющие места постоянного или преимущественного проживания, должны в числе прочих предоставить "документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан". Изменения внесли тогда в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы. На деле это означало, что представитель коренного этноса может оформить прописку в одном из поселков, близ которого проходят маршруты кочевий его семьи, и в результате получить все права на усыновление, опекунство, и причитающиеся ему при этом выплаты.

Между тем проблема оказалась далека от разрешения. Ямальские аборигены-кочевники оказались заложниками еще одной правовой закавыки. Все дело в обозначении территории, содержащейся в законе, а именно "регистрации в муниципальном районе". В некоторых регионах страны, включая Ямал, такого территориального деления, как "муниципальный район" нет, а значительная часть площади, где традиционно проживают коренные малочисленные народы, поделена на городские округа. Получается, что абориген не может оформить прописку в муниципальном районе. И круг снова замкнулся, кочевники стали жертвами "канцелярской" казуистики.

Чтобы разрешить эту "чумовую" проблему депутаты законодательного собрания Ямала выступили с законодательной инициативой в Госдуме, предложив внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс.

Фото: РИАН
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Как говорит председатель комитета парламента Ямала по делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов, изменения позволят потенциальным опекунам из числа кочевников получать необходимые документы для усыновления детей-сирот не только в администрациях муниципальных образований, но и в их территориальных отделах, расположенных в населенных пунктах на пути кочевий.

При этом ямальские законодатели предложили использовать объединяющий и универсальный термин "муниципальные образования", включающий в себя муниципальные районы и округа, а также городские округа, города, поселки, села. Это позволит решить наконец застарелую проблему.

Как говорит Марат Абдрахманов, инициатива очень актуальна, так как касается многих регионов страны, где сейчас проходит процесс территориального преобразования. Сегодня только на Ямале проживают почти 50 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Это тундровые ненцы, ханты, манси, селькупы. И почти 19 тысяч из них ведут кочевой образ жизни, занимаются оленеводством, перемещаясь по тундре вместе со стадами с одного места кормления животных на другое.

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