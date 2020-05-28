Как коронавирус повлиял на свадьбы и разводы

С 1 апреля по 24 мая в Свердловской области зарегистрировано 1698 браков, сообщили "РГ" в региональном Управлении ЗАГС. Это на 692 семейного союза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда новых "ячеек общества" стало 2390. Интересно, как соединяют руки и сердца в условиях пандемии?

О новом формате бракосочетания Управление ЗАГС Свердловской области предупредило уральцев еще в конце марта. Доступ гостей на церемонию тогда еще был разрешен, правда, общее число участников не должно было превышать 10 человек, учитывая невесту с женихом и сотрудников ЗАГСа. Но уже в апреле вступили в силу новые правила. Выездную регистрацию брака отменили, заявления начали принимать через портал Госуслуг, да и вообще настоятельно просили "брачующихся" перенести важное событие на более поздний срок. Для "неотложных случаев" (например, в случае беременности и рождения ребенка) установили строгие правила регистрации: никаких свидетелей, родители ждут в машине, а молодая пара допускается в зал строго в масках и перчатках.Кроме них, в "таинстве" участвует только сотрудник ЗАГСа.

- Мы сразу предупреждаем: если новобрачные хотят "расширенную" церемонию, они могут перенести регистрацию на осень. Конечно, в мае регистраций всегда немного (многие верят в примету и не хотят "маяться"), но сейчас это число сведено к минимуму. Две недели назад на пятничную церемонию пришли 10 пар, а неделю назад - только четыре. У нас все предельно просто и лаконично, даже без музыки. Зал находится слишком далеко - на втором этаже здания, поэтому все проходит прямо в холле, - рассказала "РГ" начальник отдела ЗАГС Верх-Исетского района Екатеринбурга Екатерина Дьякова.

Обязательными атрибутами действа сейчас стали маски и перчатки. Возможно, поэтому из регламента пришлось исключить романтичный обмен кольцами - символ верности и любви просто не налезет на "латексный" или "нитриловый" палец. А если вообще выскользнет из рук, это станет вдвойне плохой приметой…

Основных пунктов свадебной церемонии осталось всего три. Как и раньше, у молодых обязательно спросят согласие на вступление в брак. Объявят мужем и женой. И вручат свидетельство о заключении брака. Все остальное - уже за стенами заведения. Правда, в других территориях разрешаются некоторые "вольности": вроде селфи руками молодоженов и букета невесты в Каменск-Уральском. А где-то даже устраивают "полноценные" регистрации онлайн: в присутствии родных… на большом мониторе. В общем, все зависит от условий и технической оснащенности каждого конкретного подразделения.

Согласно статистике, в Екатеринбурге сейчас узаконены 797 союзов (в апреле-мае 2019 года новых пар было 1257). А в других городах число новых браков уменьшилось еще сильнее, иной раз практически вдвое. Так, в Первоуральске в апреле-мае зарегистрировано 43 брака против 82 прошлой весной, в Верхней Пышме - 46 против прошлогодних 93-х. В Нижнем Тагиле в прошедшем апреле и мае было создано 167 "ячеек общества" (в то время как весной прошлого года зарегистрирована 271 тагильская пара).

Однако и разводов регистрируется значительно меньше. Дело в том, что заявления "уставших" пар в ЗАГСах сейчас не принимают, рекомендуют обращаться в суд - через МФЦ или портал Госуслуг. В результате в апреле-мае 2020 года официально перестали существовать 1016 свердловских семей (за эти же месяцы прошлого года развелись в три раза больше - 3049 семей). Так, в Екатеринбурге распалось 368 семей (в прошлом году это число составляло 1167). В Первоуральске расторгли брак 35 семей (в прошлом году - 91), в Верхней Пышме - всего 12 (против 75 весной 2019-го). Число разводов в Нижнем Тагиле в апреле-мае меньше прошлогоднего периода в четыре раза - 58 против 251.

Возможно, ограничения лишь отсрочили решение расстаться, говорят специалисты. Но есть шанс, что испытания смогут укрепить уральские "ячейки общества" - правда, понять это можно будет намного позже, не раньше конца года.

Между тем

Меры предосторожности в ЗАГСах приняты не зря: недавно губернатор Евгений Куйвашев написал в Instagram о вспышке коронавируса в Камышлове, причиной которой стала многолюдная свадьба в конце апреля. Одна гостья пенсионного возраста, приехавшая из Екатеринбурга, в результате скончалась.