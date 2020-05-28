В Чебаркульском районе заработал цех по выращиванию молоди ценных видов рыбы. Его проектная мощность - два миллиона мальков осетровых и четыре миллиона муксуна в год. Личинок будут подращивать в специальных бассейнах общим объемом 380 кубометров. Ферма построена за счет собственных инвестиций рыбоводов. Стоимость проекта - 23 миллиона рублей.

Особенность развивающегося хозяйства в том, что оно, по словам заместителя гендиректора предприятия-инвестора Евгения Рындина, делает ставку на редкие виды рыб. В области есть и другие рыбозаводы, которые подращивают мальков, но только здесь занимаются сиговыми от и до. В нынешнем сезоне планируют вырастить миллион молоди муксуна.

Хотели разводить и стерлядь: получили разрешение добывать в Оби производителей для заготовки икры и ее инкубации, но затем посчитали, что перспективнее вначале поработать с осетром. Недавно здесь приняли от поставщика 23 осетра по 11 килограммов каждый - это основа нового маточного стада. На следующий год предстоит определиться и со стерлядью.

Хотя цех еще не вышел на полную мощность, важно, что запущен полный цикл производства. Есть зарегистрированное маточное стадо сиговых видов: в ноябре от них получают икру, закладывают на инкубацию, весной появившихся личинок выпускают в бассейны.

В местных озерах муксун неплохо прибавляет в весе, но, увы, потомства не дает - не аборигенный это вид

Часть молоди на предприятии доращивают до товарного вида, чтобы краснокнижная рыба, которую нельзя вылавливать в естественной среде обитания, попадала-таки на прилавки. Правда, рынок деликатесной рыбы в большей степени зависит от спроса, чем от предложения, поскольку речь идет о дорогом продукте: килограмм нарезки осетра стоит в магазинах 900-1200 рублей, за муксуна торговля просит 500-600 рублей. Купить эту рыбу к столу позволит себе не каждый, поэтому потребление такой рыбы в Челябинской области составляет лишь 10-20 тонн в год. И ввод новых мощностей эти цифры существенно не изменит. Не составит местная продукция конкуренции и дальневосточному импорту (здесь в основном представлены лососевые - кета, нерка, чавыча).

Поэтому южноуральские рыбоводы все-таки на 90 процентов сориентированы на производство мальков, но здесь тоже есть некоторые сложности. Хозяйство пыталось зарыблять сиговыми местные водоемы, в частности, мальков муксуна выпускали в Первое озеро, что находится в черте Челябинска. Рыба здесь неплохо прибавляет в весе, но, увы, потомства не дает - не аборигенный это вид, не адаптированный полностью к местным природным условиям.

Специалисты не исключают спрос на зарыбление этими мальками частных прудов или карьеров, чтобы в дальнейшем продавать путевки рыбакам-любителям, для которых экзотический клев - развлечение. Но эта работа не идет ни в какое сравнение с объемами зарыбления водоемов Обь-Иртышского бассейна, где муксун действительно чувствует себя как рыба в воде, может размножаться в природных условиях. Поэтому важнейшим направлением реализации рыбы для южноуральских инвесторов станет отправка ее различным предприятиям Уральского региона и Западной Сибири. Добывающие компании, строители водоканалов, дорожники обязаны ликвидировать наносимый ими экологический урон, в том числе восстанавливая популяции рыб, поясняет начальник отдела рыбоводства областного минсельхоза Алексей Екимов. Они и приобретают ценную молодь на тендерах и выпускают в реки Югры, Ямала, Свердловской и Тюменской областей.