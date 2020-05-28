Зачем ютиться в муравейниках спальных районов, стоять в бесконечных пробках, дышать пылью и подвергать себя повышенному риску подхватить очередной опасный вирус, когда можно размеренно жить в родном тихом N-ске или уединиться в деревне с девственно чистой природой?

Горожане не поедут в простой деревенский дом с печкой и удобствами на улице: для них необходимо создать более комфортные условия. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Неудивительно, что обеспеченные люди уже давно перебираются из городских квартир в пригороды мегаполисов: коттеджные поселки обрамляют их плотным кольцом, превращая невзрачные когда-то города-спутники в центры притяжения не только элиты, но и представителей класса "средний плюс". Застройщики приходят с проектами многоэтажных ЖК экономкласса в небольшие города, обновляя жилфонд.

Директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова в своем прогнозе для "РГ" назвала цифры: в ближайшем будущем из городов в сельскую местность может перебраться от 25 до 30 процентов россиян - благодаря развитию онлайн-технологий, телемедицины и электронной школы. Уральские ученые в своих оценках более скептичны, но и они не исключают новой тенденции.

- Первые звоночки уже есть. Режим самоизоляции заставил задуматься о ценности собственного жилья в виде дома с лужайкой, где всегда можно прогуляться без маски и перчаток, не опасаясь подцепить вирус. Кроме того, появляются новые возможности для дистанционной работы, которая освобождает человека от привязки к офису, - говорит завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. - Опросы показывают, что 75 процентов компаний перевели своих сотрудников - всех или часть - на дистант. Среди тех, кто получил сейчас опыт удаленной работы, мнения разделились пополам: одним формат понравился, другим категорически нет. До недавнего времени в дистанционной работе было задействовано менее одного процента населения. Сейчас на рынке труда появляется все больше подобных вакансий, поэтому есть все основания полагать, что желающих работать на расстоянии станет больше. Люди начнут осознавать, что могут получать высокую зарплату и жить при этом в маленьком городе, причем лучше, чем мегаполисе, хотя бы потому, что в провинции жизнь дешевле.

В прошлом году служба исследований HeadHunter проводила опрос на тему удаленной занятости. 85 процентов офисных сотрудников тогда заявляли, что рассматривали в будущем возможность работать удаленно - на фрилансе или в штате.

- Режим самоизоляции позволил испытать на себе home office буквально всем. Опрос, который мы провели уже в апреле этого года, показал, что после снятия ограничительных мер в связи с вирусом продолжить работать удаленно хотели бы 57 процентов, не хотели бы - 36. При этом трудиться дистанционно без серьезной потери эффективности более года или постоянно смогли бы только 18 процентов респондентов, - рассказывает директор HeadHunter Урал Оксана Сидлецкая. - Восемь процентов опрошенных сказали, что их компания решила сделать удаленку постоянной, одиннадцать собираются применять эту практику время от времени. Среди действующих "удаленщиков" - работники IT-сферы, рекламы, маркетинга, PR, бухгалтеры и финансисты. Попробовать такой формат в будущем хотели бы представители транспорта и логистики, высшего менеджмента, продаж, искусства, развлечений и медиа.

Среди тех, кто получил сейчас опыт удаленной работы, мнения разделились пополам: одним формат понравился, другим категорически нет

Параллельно в стране, да и во всем мире, идет другой процесс: роботизация производств. Вызванная коронавирусом потребность в социальной дистанции только ускоряет его. Промышленность, где удаленка еще вчера казалась чем-то невозможным, все стремительнее движется в сторону безлюдных производств. Не за горами и повсеместное использование технологий искусственного интеллекта, который еще сильнее расширит возможности работы на расстоянии, а значит, человек перестает быть привязанным к офису, производственной площадке или торговой точке и волен жить где угодно и зарабатывать не выходя из дома.

- Возможность удаленной работы - веский, но лишь один из поводов переехать из большого города в маленький, - говорит заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского федерального университета Анатолий Меренков. - Думаю, людей, которые захотят и смогут работать дистанционно после пандемии, станет больше, но лишь среди тех, кто занят интеллектуальным трудом. Предполагаю, что такой формат из них выберет процентов семь-десять. Но есть и другие факторы, которые влияют на выбор места жительства: инфраструктура, возможности, доступ к медицине, культуре. Разрыв между городом и деревней в нашей стране по-прежнему очень велик. В прошлом году была принята государственная программа развития сельских территорий, если возможности удаленной занятости будут расширяться параллельно с реализацией этой программы, тогда, возможно, глубинка станет более привлекательной для людей.

С другой стороны, и сами дистанционщики, выбравшие периферию, будут способствовать развитию территории, считают эксперты: начнут тратить свои высокие зарплаты там, где живут, захотят иметь под боком хорошие школы, больницы, рестораны и спортзалы, благоустроенные скверы и пляжи, ровные асфальтированные дороги. Чем комфортнее будет жизнь в малых городах, тем притягательнее они станут для жителей мегаполисов. По мнению ученых, в перспективе это поможет сгладить разрыв: сельские территории подтянутся до городского уровня, общее благосостояние населения повысится.

Но пока все это лишь предположения: их еще предстоит проверить. Наталья Тонких вместе с коллегами-социологами из Болгарии планирует провести исследование на тему "Дистанционная занятость, жизненный баланс, миграционные установки молодежи в условиях нестабильности", оформляет заявку в Российский фонд фундаментальных исследований. Если инициативу поддержат, в следующем году станет ясно, насколько верна гипотеза о том, что удаленная занятость повлияет на расселение людей и мегаполисы перестанут быть центрами притяжения.

- Интересно, что ученые более молодого возраста (35-40 лет) вероятность такого сценария поддерживают чаще, чем представители старшего поколения, - говорит Наталья Тонких.

Если тенденция проявится, между небольшими населенными пунктами, вероятно, начнется борьба за новых жителей.

- Малым городам в этом случае стоит задуматься о создании привлекательных условий для приезжих: выделении земельных участков под индивидуальное строительство, разумных ценах на новое жилье, качестве социальной инфраструктуры, медицины, образования, - считает Наталья Тонких. .

Между тем

Развитие технологий и рост популярности дистанта наряду с плюсами несет и минусы, например снижение потребности, а значит, и навыков общения. По мнению Анатолия Меренкова, этот процесс уже идет, а ведь общение - базовая потребность человека.

- Общаясь на расстоянии, мы не в состоянии передать все чувства и эмоции, можем только принимать рациональные решения - в итоге происходит разрушение чувственно-эмоциональной сферы, - поясняет ученый. - К тому же опасность коронавируса заставляет видеть врага в других людях - любой может быть разносчиком заразы. Социальность - это уровень контактности, от нее зависит доверие, без чего, в свою очередь, невозможно совместное существование, чувство защищенности, которое нам дарят другие люди. Потеряв все это, человек остается с ощущением, что он в этом мире один и надеяться можно только на себя. Отсюда, кстати, и разрушение семейных связей - оно уже происходит. Далее - потеря способности понимать и воспринимать другого. Человек полностью замыкается в себе, что с точки зрения природы для него смертельно.