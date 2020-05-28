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28.05.2020 08:37
Проект: В регионах

Вернулись к станку

Тюменские предприятия входят в нормальный рабочий режим
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 114(8168)
Во второй половине мая экономика Тюменской области набирала силы и обороты. В работе - почти все промпредприятия, постепенно выходит из изоляции малый бизнес, открылись непродовольственные магазины, точки бытовых услуг, близится к финалу посевная, на днях возобновили прием документов по всем государственным и муниципальным услугам многофункциональные центры. Власти региона внимательно следят за самочувствием предпринимательского сообщества, пристальное внимание уделяется рынку труда.

Одна из базовых отраслей - обрабатывающая. В ней занято свыше 46 тысяч человек. Понятно, что для предотвращения сбоев сейчас прежде всего нужно жестко соблюдать требования санврачей. И это в целом удается. Директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов привел такие цифры: из 58 заводов, прошедших выборочную проверку на соответствие регламентам Роспотребнадзора, лишь восемь допустили некоторые нарушения, но быстро устранили.

21 компания внесена в региональный реестр системообразующих и еще 12 - в федеральный. Областной оперативный штаб по профилактике коронавируса постоянно отслеживает ситуацию в разрезе занятости, объемов заказов и выручки, чтобы в случае необходимости не мешкая задействовать инструменты господдержки как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Готовится третий пакет мер поддержки бизнеса. Финансовая емкость двух предыдущих составляет несколько миллиардов рублей

- Увеличен объем фонда микрофинансирования на пополнение оборотных средств, по решению губернатора выделены деньги на возмещение затрат по кредитам на пополнение оборотных средств для обрабатывающих производств и предприятий наиболее пострадавших отраслей, - говорит директор департамента.

Готовится третий пакет мер поддержки бизнеса. Чтобы отдача от них была максимальной, правительство области анализирует предложения как отраслевых ассоциаций, так и отдельных игроков рынка. Недавно по инициативе главы региона Александра Моора на интернет-платформе "советникгубернатора.рф" прошел детальный анкетный опрос предпринимателей. Что касается двух предыдущих пакетов, то их финансовая емкость составляет несколько миллиардов рублей. Преимущественно в виде налоговых преференций, компенсационных выплат. Так, 100 миллионов направляется на возмещение части затрат субъектов МСБ на погашение процентной ставки по кредитам, взятым в 2019 году. По расчетам экономистов, это позволит привлечь банковские средства в размере более двух миллиардов рублей.

Невзирая на закрытые пандемией межгосударственные границы, предприниматели развивают деловое партнерство с коллегами из соседних и дальних стран. Так, свыше полутора сотен бизнесменов приняли участие в Тюменско-Азербайджанском онлайн-форуме регионов. В ходе виртуального диалога, посвященного перспективам сотрудничества, многие компании презентовали свои товары и услуги.

В зоне особого внимания - занятость сибиряков. Идет ежедневный мониторинг рынка труда, анализируются обращения граждан, статистика численности безработных в целом и по территориям, факты задержки зарплат. Хотя вакансий по-прежнему немало (на начало месяца их насчитывалось более 18 тысяч), число соискателей значительно выросло. Почти каждый второй представитель МСБ воспользовался каналом федерального субсидирования для выплаты работникам "минималки".

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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