У замруководителя горздрава Екатеринбурга выявили COVID-19

Один из заместителей руководителя управления здравоохранения Екатеринбурга заболел коронавирусом.

Болезнь проходит бессимптомно, поэтому чиновника изолировали в одном из центров временного размещения, он работает в дистанционном режиме. Об этом рассказали "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Круг контактов отрабатывается. Горздрав работает в штатном режиме, но из-за проводящейся дезинфекции часть сотрудников перевели на удаленку.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 268 новых случаев заражения. Всего их выявлено 4693. С болезнью справились 1827 человек. Также за сутки умерли еще двое. Так, количество смертей от инфекции на Среднем Урале составило 23.