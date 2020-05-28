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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Порочный образ

Уральский автозавод оскорбила реклама бара
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 114(8168)
Миасский автомобильный завод подал жалобу на рекламу пивного бара с изображением рабочего и лозунгом "Смена позади - за наградой заходи". Как сообщили в УФАС, проводится административное расследование.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как выяснилось, спорный плакат размещен на фасаде известного пивного бара в Миассе. Кроме лозунга и рабочего в каске на нем также изображены грузовики на производственной площадке. При этом в городе есть только один производитель грузовых автомобилей и шасси. А потому, считают на автозаводе, рекламный плакат формирует ложное представление о том, что по окончании трудовой смены в пивной выпивают именно работники этого предприятия, и тем самым порочит деловую репутацию предприятия.

Кроме того, по мнению специалистов УФАС, плакат на фасаде здания противоречит требованиям закона, запрещающим размещать рекламу алкогольной продукции на стационарных конструкциях и использовать в ней образы людей. Предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя на плакате также отсутствует. Если проверка подтвердит нарушения, собственников рекламной конструкции обяжут ее демонтировать и привлекут к административной ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Закон "О рекламе"

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