В Челябинске объяснили выдачу врачам костюмов из магазина танцев

В администрации Челябинска объяснили, почему выдали сотрудникам городской станции "Скорой помощи" костюмы "Каспер плюс", производства компании "Мир танца". Эта компания во время пандемии коронавируса переквалифицировалась на пошив средств индивидуальной защиты и приняла участие в муниципальном тендере, пояснили в мэрии.

- В методических рекомендациях Минздрава России для работы с пациентами с подозрением на коронавирус предусмотрено использование одноразовых хирургических халатов, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2, - сообщила представитель горздрава Ксения Дурманова. - Мы приобрели комбинезоны с плотностью ткани 42 г/м2, которые к тому же гораздо удобнее халатов и не распахиваются при движении.

По словам Дурмановой, "Каспер Плюс" - это торговое название комбинезона, которое он, по всей видимости, получил из-за сходства с известным героем мультфильмов. Однако этот глухой белый костюм гораздо надежнее обычного хирургического халата.

Аналогичные комбинезоны с тем же названием Челябинску предложила петербургская фирма по цене 800 рублей за комплект. Но местная фирма "Мир танца" освоила их пошив и предложила по цене в четыре раза дешевле.

Помимо комбинезона, врачам "скорой", выезжающим к больным с подозрением на коронавирус, выдали бахилы, перчатки, очки, маску и респиратор.