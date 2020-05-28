Десятки объектов незавершенного строительства, спрятанные за высокими заборами, стоят в Кургане без движения по нескольку лет. Городские власти пригрозили предпринимателям расторжением договоров на аренду земельных участков, если в ближайшее время они не начнут там работу.

На пересечении улиц Омской и Дзержинского еще два года назад должен был вырасти двухэтажный автосалон. Однако на участке площадью 3200 квадратных метров всего несколько вбитых бетонных свай.

- Ведем переговоры с банками о финансировании строительства с подбором застройщиков, - оправдывается представитель арендатора, отказавшийся назвать для газеты имя. - Собираем пакет документов.

Сделать это раньше, по его словам, помешала… пандемия. Хотя карантинные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, начали вводить в области только в марте, а строительные работы на участке, согласно паспорту объекта, должны были закончиться еще в октябре 2018-го.

Варианты финансирования, если недостаточно собственных средств, в регионе есть - например, можно взять микрозаем до 5 миллионов рублей в региональном инвестфонде и начать строительство. Но, возможно, такой цели и не ставили - проще перепродать участок. К слову, в Интернете как раз висит объявление о срочной продаже "незавершенки" готовностью 14 процентов с проектной документацией и разрешением на строительство по упомянутому адресу. Представитель арендатора, впрочем, уверяет, что никто ничего продавать не собирается. Между тем в конце июня истекает срок договора аренды земли. Если за это время работа не закипит, власти предложат освободить участок от свай, а договор расторгнут. Ко всему предприниматель еще и не платит за аренду участка вовремя, гасит задолженность, когда припечет.

Среди предпринимателей, получивших участки по-старому, без торгов, едва ли не все до 2017 года за землю не платили, воспользовавшись правом заключить договор аренды в течение трех лет

Подобных примеров в городе немало. Всего на интерактивной карте 90 объектов незавершенного строительства и незастроенных земельных участков. Не все, конечно, со столь давней историей. Вопросы у муниципалитета и надзорных органов вызывают в основном те наделы, что были взяты в аренду до 1 марта 2015 года, когда закон разрешал предоставлять их без проведения торгов. По мнению главы Кургана Андрея Потапова, новый порядок лучше: участие в аукционе повышает ответственность бизнеса: есть уверенность, что объект построят. А вот среди предпринимателей, получивших участки по-старому, по акту выбора, едва ли не все до 2017 года за землю не платили: застолбили место, воспользовавшись правом заключить договор аренды в течение трех лет, и лишь потом стали оформлять. Затем кто-то начал работу, сооружения зарегистрировали как объекты незавершенного строительства - и выставили на продажу. Есть и такие примеры, когда объекты построены, но официально в эксплуатацию не введены. Следовательно, платят за них владельцы как за незавершенку.

Власти города решительно настроены искоренить такую практику вплоть до аннулирования регистрационной записи и расторжения договоров аренды, изъятия объектов (выкупа по остаточной стоимости) и продажи их на аукционе.

- Долгострои портят облик города, - говорит Андрей Потапов. - Кроме того, не используется земля, не создаются рабочие места, не поступает налог на недвижимость, бюджет города недополучает доходы.

Кстати, за время пандемии поступления в городскую казну уменьшились почти на четверть, поэтому власти ищут любую возможность, чтобы поправить ситуацию. С начала года обследовано 255 участков, при использовании которых выявлено 26 нарушений земельного законодательства. Отдел аренды земли департамента архитектуры, строительства и земельных отношений мэрии усилил претензионную работу с должниками. За четыре месяца специалисты передали правовому управлению горадминистрации 56 материалов на 22 миллиона рублей. Должникам направлено 125 претензий на 14 миллионов.

В целом в регионе, по данным управления Росреестра по Курганской области, на кадастровый учет поставлено 2706 объектов незавершенного строительства, право собственности зарегистрировано на 1518. Сюда входят как индивидуальные жилые дома, так и коммерческие объекты - ангары, склады и т.д. Почему их так много?

- Обязанности регистрации прав на объекты незавершенного строительства нет, - пояснил заместитель руководителя ведомства Валерий Мохов. - Застройщик имеет право обратиться в Росреестр за государственной регистрацией права собственности на такой объект для того, чтобы, например, перепродать или заложить его для получения заемных средств, которые впоследствии могут быть использованы для окончания строительства.

При этом в Росреестре подчеркивают, что не каждый недострой является объектом незавершенного строительства. Две забитые сваи или куча бетонных блоков таковым не считаются. Для того чтобы недострой стал объектом недвижимости, был поставлен на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности, обратитесь к кадастровому инженеру.