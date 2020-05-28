В Сургуте задержанный умер в отделе полиции

В одном из отделов полиции Сургута скончался мужчина, которого задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.

По факту идет служебная проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Югры.

В отношении жителя 1975 года рождения были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о распитии и несоблюдении административных ограничений (статьи 20.20 КоАП РФ и 19.24 КоФП РФ). В отделе полиции мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали "скорую", но он умер, несмотря на медицинскую помощь.

В МВД отмечают, что у этого человека не было дома, он был неоднократно судим.