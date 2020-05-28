Если сравнить город с квартирой, то центр - гостиная. Место, где собирается семья и принимают гостей. С фасадной стороны центр Екатеринбурга неплох: аккуратные в целом дома, пешеходные зоны, зеленые насаждения. Два шага во дворы - и другая цивилизация. Облупившаяся краска, покосившиеся скамейки и обветшалые постройки неизвестного назначения: словно хозяева рассовали хлам по углам. В подъездах и квартирах старых кварталов - затхлый запах подвалов, ржавые трубы и ветхая электрика. Присмотришься к такой "гостиной" и понимаешь: под красивым ковром - прогнивший пол, а дверцы антикварных шкафов держатся на честном слове.

- В последние годы усилия были сосредоточены по большей части на застройке городской периферии. Мы научились не только строить современное жилье, но и, в широком смысле, создавать комфортную среду, формировать правильные кварталы - оптимальной базовой высотности, с прогулочными и велосипедными дорожками и зелеными массивами, - говорит генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. - На фоне продвинутых окраин центральные кварталы выглядят все более устаревшими. Слишком большие, без сквозных проходов, с неприбранными внутренними дворами. Да и сами здания, составляющие эти кварталы, давно требуют обновления: жилье в них нельзя назвать комфортным и уж тем более статусным, как это подобает центру города.

Очевидно: центру требуется реновация. Однако подходить к ней нужно комплексно, иначе город скатится к точечной застройке и архитектурному винегрету.

- Потенциал центральной части не реализован, - уверен главный архитектор бюро "Гордеев - Демидов" Никита Демидов. - Земля внутри кварталов принадлежит разным собственникам, и эффективно ее никто не использует: во дворах размещают автомастерские, склады. Застройщики выкупают участки и возводят, допустим, жилую высотку, которую потом жильцы обнесут забором. Для города польза минимальная. Один-два таких точечных объекта - и дальнейшее развитие территории невозможно. Нужно подходить иначе: разрабатывать концепцию реновации именно кварталов, предусматривая помимо жилья общественные пространства.

Девелоперы и архитекторы отмечают: о тотальном сносе старых домов речь не идет. Все, что можно капитально отремонтировать, должно быть отремонтировано: в концепцию одинаково успешно можно вписать и избушки-памятники архитектуры, и типовые пятиэтажки. Одна из идей - "дробить" крупные кварталы, создавать внутри них пешеходные зоны с современным благоустройством.

Центру требуется реновация, но подходить к ней нужно комплексно, иначе город скатится к точечной застройке и архитектурному винегрету

Городу от этого польза не только эстетическая. По оценкам экспертов, инвестиции в строительство жилья только в одном квартале могут достигать трех-четырех миллиардов рублей. Налоговые отчисления от эксплуатации недвижимости на обновленных территориях оцениваются более чем в 1,5 миллиарда в год, плюс налоги от коммерческой деятельности арендаторов, подоходный налог и взносы во внебюджетные фонды сотрудников…

Но зачем это инвесторам? Во-первых, при наличии концепции развития не конкретного земельного участка, а целого квартала можно быть уверенным в том, что по соседству внезапно не вырастет новострой от конкурента, который перекроет красивый вид из окон твоей многоэтажки. Во-вторых, появляется возможность создания коммерческих площадей - по оценкам экспертов, только в одном квартале их можно увеличить на две-три тысячи квадратных метров.

Почему столь привлекательная схема до сих пор не реализована?

- Нам не хватает инструментов, чтобы быстро и эффективно договариваться с владельцами, - говорит Валерий Ананьев. - Именно невозможность выкупа частной собственности на адекватных условиях тормозит строительство на застроенной территории. Потребуется внести изменения в законодательство, чтобы защитить интересы как жителей, так и бизнеса, иметь возможность прогнозировать затраты и прибыль при работе с целыми кварталами. Законодательные изменения позволят включать их в план развития, а значит, защитят город от точечной застройки, которая сейчас - единственный вариант строительства в центре.

Нужны четко сформулированные условия работы с владельцами жилья и коммерческих объектов в центральных кварталах уральского мегаполиса, должен быть прописан порядок финансового участия бизнеса и бюджетов всех уровней, считают в "Атомстройкомплексе". Если такая программа реконструкции появится, под нее на благо всего города можно будет привлечь и федеральное финансирование.

- Сегодня мы все - застройщики, власти, архитекторы - заинтересованы в том, чтобы сохранить строительную отрасль: как локомотив она поможет региону выйти из кризиса. Мы ощущаем внимание и поддержку властей. Реконструкция центра Екатеринбурга позволит нам придать импульс развитию стройкомплекса, а значит, и всего города, - добавляет Валерий Ананьев.